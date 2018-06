Receta para llegar a la Bolsa: la historia detrás del IPO de Richmond

Cuando Marcelo Figueiras, en los inicios, distribuía medicamentos en un Renault 18 por las farmacias de la Ciudad de Buenos Aires no se imaginaba que, un tiempo después, sería el accionista mayoritario, presidente y motor de crecimiento de un laboratorio que factura $ 980 millones por año. Tampoco imaginaba que, en diciembre de 2017, Laboratorios Richmond –empresa local que vende fármacos oncológicos y para la trata del SIDA– daría el salto más importante en sus ochenta años de historia: salió a la Bolsa con una IPO (Oferta Pública Inicial, por sus siglas en inglés) que financiará, con los $ 524 millones recibidos, el proceso de regionalización que incluye la compra de empresas en Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Marcelo Figueiras no es cualquier tipo de empresario. Pertenece a esa raza de hombres de negocio que, como se dice en la jerga, la “hicieron de abajo”. Un empresario selfmade. Comenzó haciendo distribución de medicamentos para un sanatorio y fue en ese momento que descubrió una falla de mercado. “Pasaba que los hospitales privados le compraban a la farmacia de la esquina. No había protocolo de tratamiento y los médicos recetaban cada uno su producto, entonces había un desorden en los sistemas de compras de los sanatorios”, recuerda, en diálogo con APERTURA en su despacho de Puerto Madero. Ante este problema, el entonces estudiante de Contaduría propuso una solución: creó una distribuidora hospitalaria para eludir a las farmacias y disminuir los costos del sanatorio.

En los ‘90, esta habilidad de Figueiras de detectar oportunidades de negocio lo hizo trepar hasta la cima jerárquica de Laboratorios Richmond, donde pasó de empleado a accionista. Ya como presidente, supo ver una tendencia mundial: en un mercado tan inflexible y restringido como el farmacológico, el que subsiste es aquel que investiga y desarrolla medicamentos genéricos. “Nos preparamos toda la vida para que, cuando venza una patente, seamos los primeros en lanzar ese medicamento al mercado”, admite. Así, la empresa pasó de ser una más entre las vendedoras de analgésicos a la número uno en el país en tratamientos cardiovasculares, sida y cáncer. Todos productos de alto costo y con amplios márgenes de ganancia.

Marcelo Figueiras hizo sonar la campana de ByMA

en diciembre del año pasado.

Otra de las habilidades de Figueiras estuvo en encontrar mercados extranjeros no convencionales para la exportación. De los $ 980 millones que facturó la firma en 2017, $ 77 millones provienen de ventas a países como Líbano, Tailandia, Filipinas, Túnez y Siria, entre otros. Junto a su equipo comercial, busca países importadores y con tasas altas de enfermedades que Richmond trata, y va a negociar mano a mano con el ministro de Salud de ese país. En ese juego, el poder de lobby con la gestión de turno es fundamental. “Recuerdo la reunión que tuve con el ministro de Salud de Siria antes de la guerra durante la presidencia de Carlos Menem”, rememora. En el rubro farmacéutico, las relaciones con el poder pueden abrir negocios dentro y fuera del país.

Su presencia en el ámbito político llevó a que fuera etiquetado como “empresario k” durante la última década por varios medios. “Lo mejor que me dio el kirchnerismo fue mi esposa”, se defiende astutamente Figueiras. Habla de María Laura Leguizamón, ex senadora nacional por el Frente para la Victoria. Por ese vínculo o no, Richmond fue uno de los cuatro laboratorios elegidos para producir oseltamivir, la droga que combatía el virus H1N1 durante la epidemia de Gripe A en 2009, y que ayudó a aumentar el volumen de ventas de ese año. Sin embargo, Figueiras asegura que tiene más diálogo con los funcionarios actuales.

Pero esto no fue lo que impulsó un crecimiento abrupto del laboratorio en los últimos dos años. El ejecutivo vio otra gran oportunidad que proporcionaba el nuevo clima político y económico que arrastró la figura de Mauricio Macri: apalancarse con las herramientas de financiamiento que ofrece el mercado de capitales para producir medicamentos en toda la región y, de este modo, volverse una multinacional. “Planeamos otra IPO más grande y, el día de mañana, si es posible, emitir acciones en Nueva York”, confiesa.

524 palos, y a la Bolsa

Muchos economistas afirman que, para que una economía se desarrolle, debe tener un mercado de capitales diverso y abultado. Según esos mismos economistas, la Bolsa da la posibilidad de apalancarse a plazos más largos y recibir un fondeo que una empresa chica o mediana no podría conseguir en el sistema bancario. Pero, para llegar a una IPO, Rubén Álvarez, CFO de Laboratorios Richmond, explica que el camino que debe recorrer una PyME es largo.

“El primer paso es la visión del accionista. Hace 10 años Marcelo puso este objetivo, pero para llegar a eso había un manual de ruta”, dice Álvarez, y describe: “Los escalones previos incluyeron empezar a descontar cheques en la plaza y emitir una Obligación Negociable. Es hacerse conocido dentro del mercado, para luego, cuando se sale a la Bolsa, que los inversores ya te conozcan. Que no seas un desconocido”. Y así fue. La primera ON la emitieron en 2012 por $ 15 millones, mientras que la segunda fue en 2015 por $ 20 millones.

Fueron 10 años de trabajo para llegar a ese momento de definición: el campanazo que abre las apuestas. Y, el debut, para ambos ejecutivos fue positivo. La firma recibió un total de 1932 ofertas, traducidas en más de 14 millones de acciones (17 por ciento del capital social) a $ 37 pesos cada una. Esto equivale a un total de fondeo de más de $ 520 millones. “En algún momento vamos a hacer una segunda IPO, más significativa. Y haber tenido buenos resultados y una buena imagen en el debut es fundamental para este objetivo”, dice Figueiras.

“Sin duda –justifica Marcelo Figueiras– que es más caro emitir acciones en el largo plazo que tomar deuda que después devolvés. Pero este tipo de montos excede al que podés captar en el sistema tradicional de bancos o mercado de obligaciones”.

Salir a la Bolsa y conseguir un fondeo que, para tener referencia, representa el 60 por ciento de la facturación del laboratorio en un año entero, tiene varias aristas analizables. Un factor que juega a favor, y en contra, es la exposición. La compañía cobra importancia en el mercado, se vuelve visible. Pero sus balances también y, en el caso del laboratorio, en 2017, le jugó en contra. Si bien su facturación creció $ 127 millones con respecto al 2016 –solo un 15 por ciento en términos nominales–, no le pudo hacer frente a los costos que aumentaron en $ 205 millones, un 33 por ciento. El impacto se refleja en las ganancias netas, que pasaron de $ 94 millones en 2016 a $ 40 millones en 2017. Y, por lo tanto, también repercute en la caída de los papeles del laboratorio, que llegaron a tocar un piso de $ 27 tras salir a $ 37 cada acción.

“Si miro en tiempo real cómo sube y baja el precio de la acción, me vuelvo loco”, admite Álvarez. Lo que importa, dice, es que el valor de la compañía va a aumentar con la compra de empresas en toda América latina y ese upgrade va a impactar en las acciones. En cuanto a los malos balances, la explicación que da el CFO es clara: no entraron en 2017 las ventas de una licitación grande de medicamentos para proveer al Estado. “Fue simplemente un tema de corte. Deberían haber ingresado esas ventas en diciembre, pero por el retraso, se ejecutaron en febrero de este año”, profundiza Álvarez.

En cambio, Figueiras no le da tanta importancia al recorrido de las acciones. Sabe que este año ya incorporarán un gran porcentaje de empresas en Colombia, Perú, Chile y, es posible que México; son los destinos adonde se volcarán los $ 524 millones recaudados en la IPO y que permitirían que las ventas de Richmond escalen a los $ 1500 millones anuales.

La gran apuesta

La cúpula de Laboratorios Richmond encontró un nicho poco explotado, el de los genéricos oncológicos y para el SIDA, y quiere pisar en toda la región. Pero, a esta meta se impone una barrera: Figueiras explica que en muchos países es necesario tener una planta de producción propia para poder insertarse en el mercado farmacológico con productos propios. Este impedimento estuvo lejos de retener los ambiciosos planes de expansión.

Marcelo Figueiras y Rubén Álvarez, CFO de la compañía.

El avance más importante fue la compra del 50 por ciento de Expofarma, uno de los laboratorios principales en venta de medicamentos de bajo costo, como analgésicos, de Colombia. Si bien su facturación es baja, de tan solo US$ 10 millones, la idea de Figueiras es alcanzar un 80 por ciento del capital societario para 2020 y que sea el medio entre los productos de Laboratorio Richmond y los consumidores colombianos. “Vamos a mantener esa pata del negocio y su management, pero también comenzaremos a producir nuestros productos de alto costo”, afirma.

Como accionista principal de Expofarma, el laboratorio nacional se asegura la entrada a una de las economías más grandes de América latina. En otras, ya incursionó. A través de su controlada Compañía Inversora Latinoamericana adquirió a Medicine, en Paraguay; parte de la distribuidora Bamberg, en Chile; y dio el paso para la creación de una sede propia en México y Perú. El plan de expansión es ambicioso y corre al unísono: en apenas tres años Figueiras llenó de empresas a América como si fuesen fichas en un tablero de TEG.

“Estamos comprando de a un lugar a la vez –aclara Figueiras–. Colombia fue el primero y el más importante, luego Chile, después Paraguay, pero México es lo que nos quita el sueño. Empezamos con porciones chicas, no es que te jugás todo de una”. Y admite: “Lo que no podemos todavía es estar en mercados europeos donde el registro de un producto para nosotros es inviable en términos de dinero”.

El otro destino a donde irán los fondos es a la nueva planta en el parque industrial de Pilar, dedicada a la producción de comprimidos y cápsulas. Actualmente, produce 78 millones de comprimidos anuales pero para abastecer a los nuevos mercados, necesita cuadruplicar su productividad. “Esto significa aumentar la capacidad instalada e invertir en tecnología”, dice Álvarez.

En la entrevista, sentado junto a su CFO en la sala de reuniones de las oficinas administrativas en Puerto Madero, Figueiras cuenta los planes de expansión con entusiasmo. Habla de las moléculas: de cómo las diferentes combinaciones de estas uniones invisibles puede cambiar el mercado. Habla de su sueño de alcanzar Europa. De ser una multinacional. “Nuestra puerta de entrada será España”, predice. “Pero– reflexiona– primero vamos a salir a la Bolsa en Londres”. Aparece, de nuevo, el mismo concepto: el mercado de capitales como plataforma de crecimiento.

