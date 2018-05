Quiénes son los managers de fondos de cobertura que más ganaron en 2017

El 2017 fue un año más que positivo para los fondos de cobertura en Estados Unidos que lograron su mejor performance en cuatro años. Esto provocó que sus managers se volvieran aún más ricos, según la publicación Institutional Investor, que todos los años elabora una lista con los 25 administradores de hedge funds más adinerados. Los protagonistas del ranking acumularon ingresos por US$ 15.400 millones, lo que marca un aumento del 40 por ciento versus el año anterior.

En la 17° edición de la lista, los gerentes necesitaron un mínimo de US$ 225 millones en ganancias para hacerse un lugar entre el top 25, a diferencia de 2016 cuando precisaron embolsar US$ 130 millones. Según la firma, la principal razón detrás de este rendimiento por parte de los fondos tiene que ver con las mejores tarifas que estos cobraron en 2017. Para realizar el ranking, Institutional Investor cuenta tanto la ganancia del propio capital invertido por los managers como así también las acciones derivadas de los fees totales de las compañías.

La Rich List de este año contó con cuatro protagonistas que superaron los US$ 1000 millones. A su vez, en 2017, los hedge funds lograron, por primera vez desde 2003, un calendario perfecto reportando retornos positivos en todos los meses del año, de acuerdo a un informe de HFR.

El líder absoluto del ranking fue James Simons de Renaissance Technologies, que ocupó un lugar en el top 5 del ranking en los últimos 16 años, con US$ 1700 millones. Según la publicación, su fondos computer-driven consiguieron ganancias de doble digito el año pasado con picos de 14,4 por ciento. Actualmente, Renaissance maneja US$ 57 millones en activos.

En segundo lugar se ubicó David Tepper de Appaloosa Management cuyas ganancias en 2017 fueron de US$ 1500 millones, más del doble de las reportadas en 2016 -US$ 700 millones -. Las buenas performances de Micron Technology, Facebook y Alphabet le permitieron a este hedge fund coronar una ganancia anual del 13 por ciento. Recientemente, Tepper se convirtió en el nuevo dueño del equipo de fútbol americano Carolina Panthers por US$ 2200 millones.

Por último, el podio lo completó Kenneth Griffin que alcanzó los US$ 1400 millones en ingresos con su fondo Citadel. Si bien los números del manager fueron mucho mejores que los del año pasado, cuando embolsó US$ 600 millones, a principios de 2018, Citadel anunció que necesitaba realizar un recorte de personal en su unidad de operaciones bursátiles debido a los malos rendimientos.