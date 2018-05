Las 3 características que todo interesado en trabajar en JP Morgan debe cumplir

JP Morgan es una compañía muy selectiva a la hora de contratar perosonal. Según su CEO, Jamie Dimon - uno de los CEO mejor pago de Wall Street y admirado por el empresario Jeff Bezos- el banco se enorgullece de sus 250,000 empleados, considerados “los mejores” en áreas como inversiones, ventas, y management. Para quienes les interese ser parte de la institución financiera, Dimon considera que deben poder demostrar características de liderazgo, según relata CNBC. En una conferencia en Stanford, Dimon reveló 3 características que busca a la hora de sumar un nuevo empelado a la compañía.

1. Conocimiento

Para impresionar a Dimon, es imperativo realizar una investigación previa, ya que según el mismo relató, muchos candidatos se presentan a las entrevistas sin haber leído la carta más reciente publicada por el presidente de la empresa o presentan ideas de proyectos sin investigar previamente que ya se estaban realizando en la compañía. El CEO opina que los jóvenes deberían presentarse muy informados para poder aportar a una conversación.

2. Tener caracter

Esta es, según Dimon una condición absolutamente necesaria. “Las personas con carácter dicen la verdad y nada más que la verdad. No la acortan, no te dicen una cosa a vos y otra cosa a otro", explica Dimon y agrega que en el minuto que nota que alguien no tiene carácter, no le interesa contratarlo.

3. Capacidad de relacionarse

La gente se suele enfocar en la parte competitiva de las finanzas pero no en la habilidad para relacionarse con otros, algo que Dimon considera fundamental para el mundo de los negocios. “Saber relacionarse es útil para colaborar con colegas, lo que no implica que todos deban estar de acuerdo sino que implica que sabés trabajar con otros por el bien de la compañía”, concluye.