Caen las acciones de Disney tras la cancelación de una sitcom por un tuit

El retorno de la sitcom Roseanne a más de 20 años de su última temporada había marcado uno de los hitos del 2018 en la televisión estadounidense, pero, este martes, la cadena ABC decidió cancelarla. El motivo detrás del abrupto final de la comedia protagonizada por John Goodman, según un comunicado difundido por la compañía, fue un tuit racista que publicó una de las estrellas del show, la actriz Roseanne Bar. Esto no solo impactó en el plan de programación de ABC para 2018 sino que la decisión también derramó sobre la cotización de las acciones de The Walt Disney Company, dueña de la cadena.

La temporada final de Roseanne, emitida en 1997, no había satisfecho a los fanáticos más acérrimos del producto que, durante años, reclamaron un revival de las historias de los Conner, una familia trabajadora de Estados Unidos. El anuncio de su regreso, con su elenco original, había despertado la ilusión de los seguidores y esto tuvo su correlato en el rating del debut que superó los 18 millones de espectadores. Según un informe de Kantar Media publicado por CNBC, la sitcom le había generado ingresos a ABC por aproximadamente US$ 45 millones entre marzo y mayo de este año.

Si bien el rating había bajado – pasó a arañar los 10 millones de espectadores - , todo parecía indicar que la serie tendría una 11° temporada hasta el último martes. En su cuenta personal, Roseanne Bar publicó un mensaje que generó indignación, ya que se refería en términos racistas a Valerie Jarrett, una ex asesora de la administración de Barack Obama. Horas más tarde, la cadena emitió un comunicado en el que anunciaba la cancelación del show. “El mensaje de Roseanne es detestable, repugnante e inconsistente con nuestros valores”, aseguró Channing Dungey, presidente de ABC Entertainment.

Roseanne Barr y John Goddman, las estrellas de la serie creada en 1988.

La noticia generó un sismo en la Bolsa de Nueva York donde Disney cotiza. La empresa del ratón no había tenido un buen comienzo de semana debido a la pobre performance de Solo: A Star Wars Story en la taquilla, lo cual causó que sus acciones cayeran un 2,27 por ciento. No obstante, la cancelación de Roseanne agravó esta situación y hundió aún más los títulos de la firma que cerraron el martes a US$ 99,69 – una caída del 2,46 por ciento -, según Reuters. Además, de acuerdo a lo consignado por Business Insider, esta decisión le generó una pérdida de cientos de millones de dólares a ABC.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre el fin de la sitcom fue el presidente Donald Trump, Barr no solo es una activa seguidora del magnate devenido en político – tanto en la vida real como con su personaje de ficción - sino que el mismísimo mandatario la llamó para felicitarla tras el regreso de Roseanne a la pantalla chica. Al respecto, Trump tuiteó: “Bob Iger de ABC llamó a Valerie Jarrett para hacerle saber que ‘ABC no tolera comentarios como esos’ que hizo Roseanne Barr. Él nunca me llamó para disculparse por los horribles dichos que hicieron sobre en mí en ABC”.

Hoy, las acciones de la compañía de entretenimiento abrieron en alza a US$ 100,5, aunque luego volvieron a bajar. En lo que va del año, los títulos de Disney reportan una caída del 7 por ciento, según el sitio especializado Marketwatch.