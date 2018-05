Qué hacer si la nueva tecnología implementada no encaja en la empresa

Se eligió un nuevo sistema para mejorar procesos. Pero, una vez implementado, el sistema reporta muchas fallas y termina generando más problemas de los que buscaba evitar. ¿Qué hacer? ¿Darlo de baja y empezar de nuevo con otra aplicación, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero? ¿O ir ajustando el sistema hasta que funcione? ¿Qué hay que evaluar para tomar la decisión?

Es un problema tan común como conflictivo en cualquier organización que implemente un sistema, desde el más básico al más complejo. Como ideal, Ernesto Kiszkurno, socio y gerente de Mercado de Telcos, Retail y Consumo Masivo de Practia, considera que se debe planificar bien el proyecto antes de hacer cualquier implementación para minimizar el riesgo. “Hay que trabajar antes de salir a la cancha porque en el medio del partido hay que improvisar y eso es caro”, grafica el especialista sobre los riesgos de definir sobre la marcha, en medio de la crisis.

Una vez elegida la tecnología se debe pensar cómo implementarla para que el impacto no sea tan fuerte. Para él, a veces es mejor hacerlo parcialmente, otras de golpe, pero siempre se necesita un plan de contingencia que permita volver atrás. Según el error, algunas veces la compañía se ve obligada a volver atrás, mientras que en otras oportunidades es más conveniente esperar. “Si una estética de un sitio no está bien o el sistema no anda se puede continuar y corregirlo después. En cambio, si se implementa un cambio en un sitio online que vende productos se pierde dinero en cada transacción y hay que frenarlo de inmediato”, opina. Entonces, para definir el momento de retirada se debe analizar cuánto dinero se pierde por el error.

De todas maneras, Kiszkurno reconoce que hay empresas más listas que otras para resolver esta problemática. “Hay que definir las estrategias y tener un mecanismo para salir de la situación”, ya que, según él, suele pasar que a las compañías les cuesta “matar” el proyecto cuando está saliendo mal, incluso cuando es necesario. La recomendación: más allá de la decisión política de admitir que el plan falló, se necesita alguien que pueda hacer un análisis frío para medir los costos de seguir versus los de finalizar el proyecto y comenzar uno nuevo.

La buena noticia para las empresas que están considerando poner en funcionamiento una innovación es que hay productos en los que el proveedor cubre parte del riesgo por los errores que puedan surgir. Incluso, Kiszkurno comenta que existen contratos en los que la empresa paga por hitos cumplidos, entonces, si alguno no se consigue por una falla no se pierde dinero.

Por su parte, Fabián Nahmod, director Ejecutivo de Accenture para HSA, recuerda que la tecnología no trae la mejora por sí sola, antes se debe entender que los procesos cambiarán. “Si la compañía tomó la decisión se debe analizar el dinero invertido y tratar de seguir adelante y ver si los procesos se readaptaron o si la tecnología se adapta a la organización”, dice. Para él, siempre y cuando no sea una falla severa de la tecnología, se puede buscar entrenar a los empleados o ayudar a que la empresa se adapte a la implementación.

“Normalmente las compañías en su plan de inversión miran el repago de los proyectos a futuro”, menciona. Entonces, en su experiencia nunca le sucedió que una empresa tomara otro camino si el proyecto no funciona, ya que habitualmente es más barato continuarlo. “Las decisiones no se deben tomar apresuradamente a pesar de que la tecnología hoy debería ser plug and play”, dice. De todas maneras, en caso de decidir salir, Nahmod recomienda hacerlo antes de los seis meses de iniciado el plan, ya que volver atrás más tarde representaría una mayor pérdida de dinero y sería difícil de revertir.

La versión original de este artículo fue publicada en la edición 293 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.