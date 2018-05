Estos son los barrios de CABA que más aumentaron su valor en el último año

Fueron meses turbulentos para el mercado inmobiliario argentino que sintió el impacto del movimiento del dólar. Según un informe elaborado por Properati y Oikos Buenos Aires, el precio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentó un 1,4 por ciento en abril respecto al valor del mes anterior, mientras que la variación interanual exhibió un incremento del 12,3 por ciento. En tanto, la depreciación acumulada a abril –14 por ciento– revirtió la tendencia y superó el alza tanto del Índice de Precios Alquileres (IPA), calculado por ambas firmas, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que crecieron un 12,5 por ciento y 9,5 por ciento, respectivamente.

En los últimos 12 meses, algunos barrios aumentaron meteóricamente su cotización. Aquel interesado en comprar un inmueble en Nueva Pompeya en abril de 2018 desembolsó el doble de lo que hubiera pagado si lo hacía un año antes –el precio creció un 103,8 por ciento de US$ 1065 el metro cuadrado a US$ 2171. Otro de los que reportó un alza importante fue Villa Real cuyos valores subieron un 90,9 por ciento de US$ 1369 a US$ 2614. Según el estudio, Villa Pueyrredón y Parque Chas también exhibieron incrementos en sus cotizaciones superiores al 60 por ciento a nivel interanual.

Por otro lado, hay barrios que mostraron variaciones anuales más moderadas en sus valores. Es el caso de Boedo que, con respecto a los números de abril de 2017, solo reportó un crecimiento del 3,5 por ciento. El segundo que menos aumentó fue San Nicolás con una variación del 6,4 por ciento de US$ 2440 el metro cuadrado a US$ 2597.

Puerto Madero continúa liderando el ranking de los barrios más caros de CABA –US$ 6743-, seguido por Palermo –US$ 4197-, Belgrano –US$ 4079– y Núñez –US$ 3992. Del otro lado de la lista se ubican Villa Lugano, el barrio más económico para adquirir un inmueble, con un valor de US$ 1423 por metro cuadrado. El resto del podio lo ocupan La Boca –US$ 2077– y Villa Riachuelo –US$ 2116.

De acuerdo al estudio de Properati y Oikos Buenos Aires, lo que sí cayo, y de manera estrepitosa en los últimos dos meses, fue la rentabilidad en dólares de los alquileres. El economista Jefe de la consultora, Juan Ignacio Fernández, detalló: “Alquilando hoy se obtiene alrededor de un 4 por ciento más en dólares que en diciembre 2015, y 13 puntos por debajo de la renta en dólares a diciembre 2017”.