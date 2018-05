Los CEOs argentinos están entre los que menos ganan en la región

Si bien manejar una compañía en el país es todo un desafío debido a la volatilidad económica, los CEOs argentinos son de los que menos ganan en la región. Este dato se desprende de un estudio sobre los salarios, bonos y beneficios realizado por Spring Professional, consultora del Grupo Adecco especializada en la búsqueda de ejecutivos, directivos y mandos medios. Los directores Finanzas y los de Recursos Humanos también están en la parte baja de la media de salarios en América latina.

Un director ejecutivo en la Argentina percibe, en promedio, un salario bruto anual de entre US$ 180.000 y US$ 250.000. Al comparar la media percibida por un CEO argentino con los demás países relevados de la región, solo supera a sus pares de México que ganan en promedio US$ 185.000 por año. Los datos surgen de la información brindada por 119 compañías de más de 500 empleados, de perfil multinacional, productivas y pertenecientes a tres industrias: consumo masivo, retail y alimentos.

En el caso de los CFOs, la media en el país es de US$ 130.000 anuales. En tanto, en Colombia, el peor posicionado en el ranking, los directores financieros perciben un salario bruto anualizado de US$ 120.000. Por su parte, los CHRO argentinos ganan US$ 110.000, superando a sus pares colombianos y mexicanos que embolsan US$ 105.000 y US% 95.000, respectivamente.

Los datos del relevamiento pertenecen a 2017, por lo que desde Spring reconocen que la turbulencia cambiaria de las últimas semanas podría haber afectado la posición de los ejecutivos nacionales en los rankings. “Si lo tomamos al tipo de cambio actual, la Argentina está un poco más abajo”, afirmaron durante la presentación del estudio.

Aunque las posiciones de los países analizados varían de un cuadro a otro, hubo un denominador común: los mejores sueldos están en Perú. Los CEOs peruanos perciben un salario bruto anualizado de US$ 265.000, mientras que los financieros ganan aproximadamente US$ 197.000 y los directores de Recursos Humanos, US$ 160.500.

Con respecto a los bonos, que suelen estar atados a la consecución de determinados objetivos o resultados, los directores ejecutivos argentinos también reciben un monto menor a la media regional. A diferencia de los CEOs de Brasil, Chile y Colombia, que perciben un bono anual equivalente a ocho sueldos, en los directivos nacionales es de seis sueldos. El contraste se reduce en los CFOs, ya que en la Argentina el promedio es equivalente a seis sueldos, al igual que en Brasil.