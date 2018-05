Las 7 tendencias de consumo que no despegan: de los cupones al ready to eat

Asomar la cabeza para ver las tendencias que existen en el resto del mundo es un buen método para anticipar lo que sucederá en la Argentina próximamente.

En la moda y la tecnología es una costumbre analizar las pasarelas europeas o las ferias de los Estados Unidos, respectivamente, para entender cómo va a cambiar la categoría en el país y adelantarse a lo que viene. Algunas veces pronto, otras con mayor demora, lo que pasa en mercados desarrollados llega a los países en crecimiento. O debería.

Según Guillermo D’Andrea, director del Centro de Liderazgo en Mercados y Retail (Clemer), algunas tendencias llegan y no funcionan, mientras que otras desembarcan en el país pero no alcanzan la penetración que existe en mercados más grandes. “Algunas cuestiones adicionales al consumo no son relevantes acá porque las preocupaciones son más básicas, como los aspectos relacionados con el precio”, detalla el especialista sobre la sofisticación del consumidor.

Sin embargo, Carlos Altieri, líder de Soluciones para Mercados Emergentes de América latina de Nielsen, sostiene que el desarrollo de tecnologías, nuevos hábitos de consumo o la innovación en el retail no dependen del consumidor sino de las decisiones de la oferta, es decir, las cadenas o industrias del sector. “Los retailers tradicionales no solo deben cambiar sus tecnologías, sino que también deben modificar sus culturas”, dice un informe de la consultora sobre la disrupción que traen las nuevas herramientas y que modifican toda la estructura de las compañías.

Entonces, algunas por hábitos adoptados o por miedos del consumidor y otras por falta de inversión en infraestructura y logística, hay varias tendencias destacadas en el mundo que todavía no logran ser un éxito en la Argentina.

A continuación, un repaso por las que, el día de mañana, podrían desembarcar o adoptarse de forma masiva en el país, como los medios de pagos digitales, el uso de más tecnologías en el abastecimiento y la lógica de los retailers, y más productos listos para comer y beber, entre otras.

Omnicanalidad y big data. Las tiendas y ciudades conectadas son parte de un futuro cercano, pero todavía hay muchas trabas para su funcionamiento en el marco local. A pesar de la madura penetración de smartphones en la Argentina, lograr una conectividad óptima en todas las zonas es un impedimento para esta innovación. Altieri estima que, una vez lograda una buena red WiFi, el sistema podría ayudar a los clientes con las listas de compras, tener promociones direccionadas y obtener información sobre los consumidores entre otros aspectos que mejorarían la experiencia en el punto de venta para conectarlo al mundo digital.

Cuponeras según el shopper. Son pocas las experiencias en la Argentina que pueden mencionarse como caso de éxito, según Altieri de Nielsen. “En los Estados Unidos el local que no tiene cupones no existe”, enfatiza sobre la importancia que tienen estas promociones. En la Argentina, DIA es una de las cadenas que supo utilizar los cupones a partir de las compras con ofertas personalizadas de acuerdo a cada ticket. Si bien varias compañías ofrecen cupones con descuentos, pocas se adaptan al perfil del shopper para elegir las acciones y ser relevantes para asegurar que el cliente vuelva. Información para la compañía, fidelización y beneficios para el cliente, una ventaja competitiva que pocos saben aprovechar.

Uso de tecnología RFID para el control de stocks y pagos. El precio de la tecnología –de US$ 25 a US$ 100 por etiqueta– es el principal aspecto que dificulta que los códigos con radiofrecuencia o Radio Frecuency Identification (RFID) ganen masa crítica para su uso en el consumo masivo. Sin embargo, este sistema podría facilitar procesos tanto internos como a la hora de pagar con un ahorro de tiempo y costos para el cliente y las cadenas en sus centros de distribución y tiendas. Algunos retailers, como Coto, e industrias del consumo masivo lo implementan para mejorar la operación puertas adentro , pero todavía no logra emerger como una solución para facilitar la vida del cliente.

Categoría ready to eat and drink. Con un mercado en alza en Europa y los Estados Unidos, el segmento de productos listos para consumir no logra desarrollarse en la Argentina. Algunas compañías multinacionales trajeron alimentos y bebidas para probar en el mercado local, pero las marcas para que sea rentable, según jugadores de la industria. “El ready to eat funciona mucho en grandes superficies en los Estados Unidos. En la Argentina podemos citar a Green Eat con un fresh market que funciona con productos de este estilo, pero hay que hacerlo más escalable a otras tiendas”, analiza Altieri, de Nielsen. De todas maneras, María Elena Rodríguez Torres, directora de Marketing de la cateogría Savoury de Unilever para Cono Sur, dice que el crecimiento del segmento es una cuestión de tiempo. “No se desarrolló porque son productos que apuntan a la conveniencia y en crisis económicas es lo último que se prioriza. En la medida que la Argentina salga de la crisis estos alimentos van a tener más cauce”, opina optimista la ejecutiva de la multinacional anglo-holandesa.

Medios de pago digitales. Según Kantar Millward Brown, el 32 por ciento de los argentinos preferiría pagar todo a través del celular, una cifra por debajo del promedio latinoamericano (40 por ciento) y el global (39 por ciento). Para Altieri, los monederos electrónicos no funcionan porque el homebanking no está del todo desarrollado en el consumidor argentino. “Tiene que ver con la informalidad y con la desconfianza que se tiene del sistema bancario por la historia del país”, explica el especialista.

Drive in más allá de la comida rápida. La más antigua de las tendencias en el exterior, nunca logró penetrar a nivel local. Tal es así que para imaginar en la Argentina el concepto la referencia es de cadenas como McDonald’s o Burger King, donde el cliente puede pedir y retirar su comida sin bajar del auto. En los Estados Unidos, este servicio existe en bancos y farmacias –como Walgreens o CVS–, mientras que en el país, por cuestiones de espacio y por ser una costumbre no arraigada en el consumidor, no funciona. “El hemisferio norte está más avanzado, sobre todo en innovación”, considera Juan Morita, director Ejecutivo de Accenture para HSA, aunque sostiene que ahora los ciclos de adopción son más cortos. Para él, la principal traba para que las empresas argentinas inviertan en innovaciones tiene que ver con

En cambio, desde la mirada del shopper, el cliente está dispuesto a recibir estas nuevas tendencias y las adopta cada vez más rápido.

Economía colaborativa. El aprovechamiento de recursos ociosos funciona en distintas economías. El caso de Airbnb es un éxito mundial, pero los intentos por replicar este concepto en la Argentina no logran desarrollarse. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico todavía no incluye al sistema de alquiler temporal en sus cifras de turismo ni tiene un control de lo que factura Uber, que no tiene permiso para operar. ¿Falta de conciencia aseguradora para viajeros de Uber o inquilinos temporarios? Todo influye, según Morita. Si bien hay emprendimientos locales como Andemus –para alquiler de vehículos entre particulares– y Mascotas Inn –el Airbnb de mascotas–, Nicolás Carusoni, socio de PwC, dice: "Todavía falta generar volumen, desarrollo financiero y el impulso gubernamental”.

La versión original de este artículo fue publicada en la edición 292 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.