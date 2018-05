Heredó US$ 1400 millones en acciones pero perderá más de la mitad en impuestos

El fallecimiento de Koo Bon-Moo, CEO de LG Group, no solo le significó Koo Kwang-Mo la posibilidad de ser nombrado como el próximo número uno del holding sino también de convertirse en el máximo accionista. Sin embargo, heredar las acciones de su padre adoptivo no pareciera ser una tarea sencilla ni barata para el ejecutivo de 40 años. Según Bloomberg, Corea del Sur tiene uno de los impuestos a la herencia más altos del mundo. El monto a desembolsar, podría alcanzar los US$ 830 millones.

Koo manejaba 19,5 millones de acciones de LG Corp, las cuales representaban un 11,3 por ciento del total. Estos títulos están valuados en US$ 1400 millones. De acuerdo a lo consignado por el medio, las leyes coreanas imponen un tributo del 50 por ciento en activos que superen los 3000 millones de wons – US$ 2,7 millones -. Además, cuando se trata de acciones, existe un impuesto del 20 por ciento en los casos en que la herencia provenga del máximo accionista.

Actualmente, Koo Kwang-Moo posee un 6,2 por ciento del holding. En tanto, la viuda del ejecutivo fallecido tiene en su poder el 4,2 por ciento de las acciones, mientras que sus dos hijas el 1,1 por ciento cada una. Koo Bon-Moo manejó durante 23 años la empresa cofundada por su abuelo tras tomar la batuta de su propio padre. Hoy en día, según Bloomberg, LG es la cuarta empresa familiar más grande del país con 123 billones de wonds en assets.

“Va a ser difícil para Koo heredar todas las acciones de su padre debido a la carga impositiva”, afirmó, en dialogo con el medio financiero, Chung Sun-sup, CEO de la firma de research Chaebul. No obstante, reconoció: “Aun así, probablemente se convierta en el máximo accionista de la empresa”. Kwang-Mo en realidad es sobrino de Bon-Moo, ya que es hijo de su hermano menor, Koo Bon-Neung, chairman de Heesung Group, pero fue adoptado por el ejecutivo en 2004. La cúpula directiva de LG ya bendijo su nominación como próximo CEO, aunque deberá esperar a que los accionistas aprueben su nombramiento el 29 de junio.