Pablo Miedziak, del IAEF: “Hay que estar lo más líquidos posible”

Pablo Miedziak sabe de turbulencias. Integró el primer equipo de ejecutivos que desembarcó, en 2015, en Aerolíneas Argentinas junto a la hoy ex CEO, Isela Costantini. “Hubo días en los que nos costó a todos conciliar el sueño. No sabíamos cómo encarar el reto”, reconoce sobre aquellos primeros días en los cuales afrontaron la tarea de sanear la operación de una compañía que requería subsidios de hasta US$ 1 millón diarios para operar. Si bien más calmo, hoy como director financiero de San Antonio Internacional, la firma que provee servicios de perforación y gerenciamiento para la industria petrolera, el CFO reconoce que el mercado local aún tiene varios desafíos para superar. Entre ellos, claro está, el análisis post de la reciente “turbulencia cambiara” que azotó a los ánimos y nervios de la comunidad que integra. A dos días de celebrarse el 35° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, al cual asistirán más de 1000 personas, que organiza como presidente en el Hilton, Miedziak hace su propio balance.

¿Qué análisis hace de la crisis cambiaria que sufrió la Argentina en las últimas semanas?

No lo llamaría crisis, lo llamaría una "corrida" cambiaria. Se dieron algunos efectos al mismo tiempo como el impuesto a la renta financiera y las tasas de los bonos a 10 años de Estados Unidos (conocido como libre de riesgo), perforando los niveles de 3 por ciento, que sumado a la falta de dólares por la sequía hicieron que el Banco Central tenga que ofrecer gran cantidad de divisas para mantener el tipo de cambio en niveles bajos. Pero aun así le costó más de la cuenta y para poder mantenerlo tuvo que subir la tasa a niveles altos (40 por ciento para las Lebacs) y finalmente poner a disposición US$ 5000 millones a un precio de $ 25 por dólar. Con esas medidas fue controlada la corrida. De todas formas, definitivamente, sirvió para hacer cambios y se le dio más autoridad al Ministro de Hacienda para que coordine la política económica del país.



¿Qué escenario cambió el stress para la administración financiera de una empresa? ¿Cuáles serán las áreas más afectadas?

Un escenario que plantea incertidumbre es el costo de financiamiento para las empresas. Las áreas más afectadas son los proyectos de inversión que hay que revaluar a que tasa podrán ser financiados ahora.



¿Cuánto son los vencimientos de Lebacs una carga cada vez más pesada para la administración económica?

Un país con déficit fiscal necesita financiamiento, Letras de corto plazo o Bonos de largo plazo. En el momento del vencimiento, si la situación es de incertidumbre, es una carga pesada la renovación, porque los inversores querrán más retorno para quedarse. Habrá que ver cómo está el riesgo país unos días antes del próximo vencimiento y con ese dato se puede prever lo que va a pasar.



¿Cómo puede anticiparse el CFO de una empresa de más de 150 empleados ante esta situación? ¿Cómo debe manejar la incertidumbre?

Hay que estar lo más líquidos posible y cuidar mucho los momentos en los cuales se tienen que utilizar líneas caras de financiamiento como los sobregiros.



Desde el punto de vista financiero, ¿la crisis esconde oportunidades también? ¿Cuáles son y cómo pueden aprovecharse?

Quien vio esto con un poco de anticipación y sacó un préstamo a mediano o largo plazo seguro aprovechó una muy buena oportunidad.



¿Cuán preocupante fue esta corrida?

Me preocupan mucho más los problemas recurrentes y sin solución de nuestro país que una corrida cambiaria. Hace décadas que la Argentina vive con inflación y con la falta de desarrollar un mercado de capitales, temas que nuestros vecinos han podido solucionar. Si no tuviésemos estos niveles de inflación y un mercado de capitales desarrollado, no estaríamos teniendo estas corridas.