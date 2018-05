Un hotel en Kenya cobra US$10.000 para ver la boda real por televisión

La boda entre el Príncipe Harry y Meghan Markle que se celebrará el 19 de mayo de 2018 tiene en vilo al mundo entero. Las apuestas en torno a detalles del casamiento – desde si Harry se dejará la barba o el color del sombrero e la reina- ya suman US$ 5 millones y los negocios millonarios que proliferan alrededor de la boda – como tours y merchandising – no dejan de aparecer. Ahora fue el turno de un hotel en Nairobi, que decidió realizar una celebración de la boda real que cuesta US$ 10 mil según relató CNN.

Las parejas que asistan al Windsor Golf Hotel y Country Club deben ir vestidas de gala y verán la transmisión por televisión. Los organizadores aseguran que el paquete incluye dos noches en el hotel y un recorrido en helicóptero por Mount Kenya pero en las redes sociales muchos usuarios destacaron que el costo es más alto que ir en persona al casamiento en Inglaterra y criticaron el precio en un país donde el sueldo anual promedio es US$ 3000.

"Sólo queremos darle a a la gente una experiencia diferente a la hora de disfrutar la boda real", explicaron desde el hotel.