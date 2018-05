Michael Bloomberg organizará su propio Davos

El mangnate Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York y fundador de la compañía de datos financieros que lleva su nombre, lanzará su propia cumbre centrada en el crecimiento de China y sus efectos en la economía mundial. En una entrevista concedida a Financial Times (FT), Bloomberg indicó que la nueva conferencia, denominada New Economy Forum, abordará los desafíos que supondrá el ascenso de China, que pasaría a discutirle a los Estados Unidos el liderazgo económico mundial.

“Davos ha existido por mucho tiempo. Es una conferencia muy grande y está enfocada en muchos problemas mundiales. Esta conferencia se enfoca en el mundo y China como potencia emergente y cómo todos trabajamos juntos”, dijo Bloomberg a FT. “La comprensión entre China y los Estados Unidos puede proporcionar un marco de paz y prosperidad. De lo contrario, dividiremos el mundo en secciones y eso conducirá a una situación comparable a la de la Primera Guerra Mundial”, añadió.

Para organizar la cumbre, informó Business Insider, Bloomberg convocó a dos expertos en política y economía internacional: el ex Secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, y quien fue secretario del Tesoro de dicho país durante la última crisis financiera global, Hank Paulson. Además, el magnate también se ha asociado con el Centro de China para Intercambios Económicos Internacionales, que encabeza el ex viceprimer ministro de la República Popular China Zeng Peiyan.

Si bien Business Insider indica que el objetivo de Bloomberg es que el New Economy Forum rivalice con Davos en términos de prestigio, no competirá mano a mano. Es que la primera edición de la esta conferencia se celebrará en Beijing en noviembre, mientras que Davos se celebrará en la tercera semana de enero de cada año.

Creado en 1971, el Foro de Davos se ha convertido en los últimos años en uno de los encuentros económicos más prestigiosos a nivel global. Jefes de Estado, ministros de Economía y gobernadores de Bancos Centrales, y referentes del ámbito de negocios y empresarial de todo el mundo se reúnen cada año a la ciudad suiza para debatir sobre cómo afrontar los principales desafíos que enfrenta la economía global.