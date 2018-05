Un Picasso valuado en US$ 70 M sufrió daños tres días antes de ser subastado

Un cuadro de Pablo Picasso que iba a ser subastado este martes en Nueva York debió ser retirado del remate luego de sufrir “daños accidentales” el pasado viernes. La obra, un autorretrato del artista español pintado en 1943 y bautizado “El Marinero”, está valuada en US$ 70 millones y era considerada la mayor atracción del remate de arte impresionista y moderno organizado por la casa de subastas Christies, informaron las agencias AFP y NA.

De acuerdo a lo informado por la casa de subastas, la obra –que pertenece al exmagnate de los casinos Steve Wynn– “ha sido retirada de la venta de Christies del 15 de mayo para permitir el comienzo del proceso de restauración”. Sin embargo, la firma encargada del remate no dio más detalles sobre el incidente ni de la magnitud del daño producido en la pintura.

Una empleada de la casa de subastas, fotografiando el cuadro. Fuente: AFP

Durante la campaña de promoción de la venta, Christies había halagado a la obra y la importancia que tenía en el mercado. Loic Gouzer, copresidente de arte de posguerra y contemporáneo de la casa de subastas, había afirmado a AFP que se trata de una pintura “muy especial”, ya que es “un Picasso que siempre he tratado de conseguir”. El jueves último, Christies había vendido otro cuadro del artista español, titulado “Chica joven desnuda con cesta de flores” por US$ 115 millones, cifra que significó la segunda más alta pagada en una subasta por un cuadro de Picasso.

Pese a que no es frecuente que se produzcan este tipo de situaciones, el del viernes no se trató del primer caso en el que un Picasso propiedad de Wynn cayera en desgracia. En el pasado, el multimillonario hincó el codo en el "El sueño", pintado en 1932, mientras se lo enseñaba a sus invitados en Las Vegas. Sin embargo, en aquella oportunidad, la pintura fue restaurada y vendida posteriormente por US$ 155 millones.