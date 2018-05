Este fondo asegura que lo mejor para invertir es "pensar como un chef"

En la biblioteca de Fred Liu, socio de Hayden Capital, su libro más inspirador a la hora de invertir no es uno de estrategias financieras, tampoco uno sobre liderazgo. Su filosofía para poner en movimiento el dinero la tomó de las lecciones que brinda el chef Tom Colicchio en su publicación Think like a chef, según relata Liu en su última carta a los inversores. Para el managing partner del fondo de cobertura, manejar un portafolio de inversores se asemeja mucho a administrar un restaurant.

“Lo interesante es que su objetivo no es enseñarte una receta paso a paso. En cambio se enfoca en las técnicas y en que el lector pueda construir un repertorio de habilidades que puedan ser aplicadas a cualquier ingrediente”, asegura. Aprender a pensar en “estructuras”, señala, es una de las principales lecciones que deja el libro del reconocido chef. Y explica: “Por ejemplo, una vez que entendes los factores clave de una plataforma de e-commerce, es mucho más fácil reconocer cuales son las variables a analizar cuando aparece una acción de una nueva plataforma”.

Esta lectura, afirma Liu, lo llevó a analizar las similitudes entre el sistema financiero y el negocio gastronómico. “Hay miles de restaurantes en Nueva York al igual que hay miles de firmas de inversión en el mundo. Todas ellas tienen el mismo objetivo: en el caso de los restaurantes es darle comida a un estómago hambriento, y en el otro caso, conseguirle retornos de inversión a sus clientes. Ambos son campos muy competitivos”, describe. Sin embargo, asegura que cada player se diferencia por la manera en la que trata de lograr esa meta.

El verdadero MVP, entonces, pasa a ser el “chef”, cuyo valor surgirá de sus características personales y su skillset. Liu aclara: “No querés a un cocinero de una cafetería cocinando en un restaurant de tres estrellas Michelin o a un chef experto en comida italiana sirviendo comida malaya”. Aunque los clientes también ocupan un lugar preponderante. “La clave, tanto en los restaurantes como en las inversiones, es encontrar un grupo de clientes leales que aprecien lo que les ofreces”, destaca. Y concluye: “Tu oferta nunca va a ser atractiva para todo y tampoco va a ser apropiada para ellos. La meta es encontrar aquellos clientes core que te alienten y te apoyen”,