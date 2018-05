Apostó US$ 18 en el Derby de Kentucky y ganó US$ 1,2 millones

Dura solo dos minutos, sin embargo, son considerados los 120 segundos más emocionantes del deporte. El Derby de Kentucky, la carrera de caballos más convocante, tuvo su 144° edición y no solo coronó a un nuevo purasangre como campeón sino que también contó con una gran ganadora escondida en la tribuna. Una mujer apostó US$ 18 y al final del día embolsó US$ 1,2 millones gracias a su jugada, según New York Post.

De acuerdo al medio, Margaret Reid es habitué de la pista de carreras del Retama Park en Texas, lugar donde se llevó a cabo la competencia. Además, afirman que la texana hizo los deberes antes de colocar su apuesta y analizó a fondo la performance de cada caballo. “No siempre funciona, pero a veces sí. Es una sensación extraordinaria”, afirmó en diálogo con CBS San Antonio.

Congratulations to our biggest winner! Her $18 wager won her 1.2 million! pic.twitter.com/jVYXLCIs4g — Retama Park (@RetamaPark) 5 de mayo de 2018

Para quedarse con el premio, Reid tuvo que acertar los ganadores de cinco carreras consecutivas. Finalmente fue Justify, el campeón del evento principal, el que la hizo acreedora de la millonaria suma. Los dueños de Big Red, apodo del caballo ganador, embolsaron aproximadamente US$ 1,4 millones, suma cercana a la obtenida por la texana.

Según declaraciones de Bill Belcher, dueño del Retama Park, el bar deportivo del lugar fue el escenario en el cual Reid se enteró que había ganado el premio mayor. “El bar se volvió loco. Las posibilidades son increíbles y la paga es muy grande, ella estaba muy emocionada”, relató al sitio mySanAntonio.com.

La nueva millonaria aseguró que ya sabe cuál será el destino de su premio: vacaciones e inversiones. “Obviamente voy a invertir una parte”, señaló. Y concluyó: “Tengo una hija que en tres años va a ir a la universidad, por lo que una parte voy a utilizarlo para eso”.