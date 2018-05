La farmacéutica japonesa Takeda compró Shire por US$ 61.000 M y rompió un record

Los US$ 61.500 millones que Takeda Pharmaceutical acordó pagar para adquirir a la farmacéutica Shire se convirtieron en el deal más caro de la historia para una compañía japonesa en el exterior. Según informa Reuters, el acuerdo entre ambas compañías se confirmó este martes luego de varios meses de negociaciones que involucraron cuatro ofertas rechazadas por parte de la empresa con base en Dublín.

Las primeras propuestas de fusión de la farmacéutica nipona fueron descartadas por parte de Shire debido al precio que se ofrecía por la compañía y el hecho de que la oferta contemplaba pagar una gran parte de la adquisición en acciones. De acuerdo a lo consignado por el medio, el arreglo final se llevó a cabo un 46 por ciento en efectivo y un 54 por ciento en acciones, lo que dejó a los accionistas de la británica como dueños de casi la mitad del grupo combinado.

El deal tuvo repercusiones tanto en el parqué de Londres como en el de Tokyo. Los títulos de Takeda se derrumbaron un 18 por ciento desde que la compañía se mostró interesada en adquirir Shire, una de las principales razones de esta caída, según CNN, es el posible endeudamiento en el que tendrá que incurrir la empresa asiática para pagar la compra. Por su parte, las acciones de la farmacéutica británica crecieron un 30 por ciento desde marzo.

De acuerdo a la plataforma financiera Dealogic, la fusión, si se incluye la deuda de Shire, podría alcanzar los US$ 80.000 millones, lo que la convertiría en una de las más importantes en lo que va del año. La compra de Express Scripts por parte de Cigna por US$ 54.000 millones y la fusión entre T-Mobile y Sprint por US$ 26.000 millones, son otras de los arreglos más resonantes del 2018.