Nestlé le pagará US$ 7000 M a Starbucks para vender su café en supermercados

Desde ahora, el café de Starbucks también podrá conseguirse en supermercados. La cadena con base en Seattle llegó a un acuerdo con Nestlé por el que, a cambio de US$ 7150 millones, la compañía suiza obtiene los derechos a perpetuidad para comercializar el café en grano, molido y en cápsulas de Starbucks, según informa Reuters.

Desde la compañía alimenticia identificaron al sector como estratégico para impulsar sus inversiones. Por eso en noviembre del año pasado compraron Chameleon Cold-Brew y se convirtieron en accionistas mayoritarios de la pequeña cadena de cafeterías Blue Bottle Coffee. De acuerdo al medio, Nestlé confía en que este deal lo ayude a crecer en el mercado estadounidense, donde es el quinto player con un 5 por ciento del market share, el cual domina Starbucks con un 15 por ciento de la torta, según un informe de Euromonitor.

Aunque se encargará de vender sus productos, Nestlé no figurará en el packaging de ninguno de ellos. El café listo para beber, fue uno de los ítems del portfolio que quedó fuera de la negociación. Lo que sí contempla el acuerdo es el traspaso de 500 empleados de Starbucks a la empresa suiza “para dirigir el desempeño del negocio existente y su expansión global”. Las marcas que quedaron incluidas en el acuerdo son: Starbucks, Seattle’s Best Coffee, Starbucks Reserve, Teavana, Starbucks VIA y Torrefazione Italia.

El dinero obtenido le permitirá a la cadena de cafeterías acelerar la recompra de acciones, con la cual espera devolverle US$ 20.000 millones a sus accionistas en 2020. Según consigna Reuters, Starbucks calcula que recién verá un impacto positivo de este acuerdo en sus cuentas en 2021. Por su parte, Nestlé espera que contribuya positivamente a sus metas de crecimiento del próximo año. Una fuente de la alimenticia confirmó que se le pagarán regalías a Starbucks, pero que ningún asset industrial formó parte del arreglo.