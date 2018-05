Un emprendedor multimillonario se convierte en ministro de educación de Dinamarca   

El Primer Ministro danés, Lars Lokke Rasmussen realizó cambios en su gabinete luego de la renuncia de dos de sus ministros y decidió nombrar a un emprendedor estrella como Ministro de Educación. Tommy Ahlers, fue uno de los protagonistas de la versión danesa del reality de startups “Shark Tank” y amasó su fortuna vendiendo startups tecnológicas a empresas como Vodaphone Plc y Citrix Systems Inc., según explica Bloomberg.

“Tommy es un visionario orientado a la innovación por eso creo que es la persona más indicada para llevar la educación y la investigación al futuro”, explicó Rasmussen. Según relata Business Insider, en 2006 Ahlers fundó Zyb junto a dos amigos, un servicio basado en la nube para celulares, negocio que vendió dos años después por US$ 50 milliones a Vodafone. Ahlers también fue CEO de Podio, una empresa de software para management, que fue vendida a Citrix por un acuerdo millonario e inversor ángel de la startup Lix, fundada por Camilla Hessellund Lastein y considerada el “spotify de los libros académicos”.

Hijo de un trabajador rural danés, Ahlers aseguró en una entrevista con la BBC en 2013 que siempre se destacó en materia de liderazgo, influenciado por su padre. Apasionado por los negocios desde chico, reconoce que uno de sus mejores consejos se lo dio un jefe. "Le pregunté a mi jefe que debería hacer con mi vida y el me respondió que si me quedaba en aquel trabajo, un día cuando tuviese 28 o 30 años vendría alguien superior en rango a darme órdenes, por lo que me aconsejó que fuera a la universidad y estudiara administración y emprendiera mi propio negocio. Eso hice y es la mejor decisión que pude haber tomado”, explicó.