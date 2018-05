Escándalo en Australia: un banco admitió haber perdido datos de 20 millones de cuentas

El Commonwealth Bank no atraviesa su mejor momento. Tras ser severamente criticado por una de las principales autoridades regulatorias, el banco más grande del país se vio obligado a admitir que perdió información relacionada con casi 20 millones de cuentas. Angus Sullivan, ejecutivo del área de Retail Banking Services, confirmó la noticia a través del canal de YouTube oficial de la entidad luego de que Buzz Feed Australia revelara la información esta semana.

Según Reuters, en mayo de 2016, el banco descubrió que no podía confirmar que dos cintas magnéticas que contenían 15 años de datos pertenecientes a 19,8 millones de cuentas – nombres de clientes, direcciones y números de cuentas –hayan sido destruidas como estaba planeado. Si bien desde el Commonwealth Bank aseguran que “lo más probable es que hayan sido eliminadas”, comenzaron una investigación para tratar de verificar que esto realmente haya sucedido.

El ejecutivo de la compañía afirmó que ninguna información valiosa se vio comprometida en este incidente, ya que las cintas no contenían PIN’s, contraseñas o cualquier otro tipo de información que pudiera derivar en fraude. Asimismo, Sullivan expresó que la entidad contrató a la consultora KPMG para llevar a cabo una investigación forense independiente y asesorarse sobre qué medidas tomar para que un hecho de esta magnitud no volviera a suceder.

El Commonwealth Bank justificó la ausencia de notificación sobre este hecho a los clientes amparándose en que la investigación había concluido que ningún tercero tuvo acceso a la información perdida. “En estos casos ponemos en la balanza la necesidad de alertar a los clientes sin alarmarlos de manera innecesaria”, alegó Sullivan.

Este no es el único frente de guerra de la entidad. A fines del 2017 admitió ante la Unidad de Inteligencia Financiera australiana que no había podido cumplir con las leyes contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, en febrero de este año, la principal autoridad regulatoria – Australian Prudential Regulation Authority (APRA) – aumentó en US$ 1000 millones el capital regulatorio del Commonwealth Bank tras investigar la cultura de la compañía. En su informe, APRA expresó que el anhelo de éxito de la entidad había “opacado los sentidos de la institución”, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de riesgos no financieros.