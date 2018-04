Este gurú laboral tiene dos técnicas infalibles para ser un experto en comunicación

Cuando se habla de las habilidades del futuro, aquellos a las que hay que prestarle atención hoy para no quedar en desventaja en el futuro, siempre se mencionan las relacionadas con la industria tecnológica. Sin embargo, el CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, reveló cuál es la skill n° 1 de la que más carecen los trabajadores estadounidenses: comunicación. Esto motivó al coach de liderazgo Scott Mautz a compartir, en un artículo publicado por el sitio Inc, algunos de los tips que adquirió a lo largo de su experiencia laboral. Según el especialista hay dos técnicas indispensables para dominar las artes interpersonales: FESTER y SHARP.

Para ser un gran comunicador, el coach afirma que uno de los pilares para ser un gran comunicador es “saber escuchar”. Y detalla: “Si le das importancia a escuchar, vas a estar enfocado en lo que se está diciendo en lugar de estar pensando en lo próximo que vas a decir”.

Mautz alienta a los trabajadores a preguntarse a sí mismos: ¿Por qué estoy hablando? Esta estrategia, señala, ayuda a identificar si realmente es algo relevante para la conversación. A la hora de participar de la charla, el gurú laboral destaca la importancia de mostrarse seguro de sí mismo. “La confianza con la que comunica un líder es directamente proporcional con lo lejos que él o ella va a avanzar”, asegura.

Por otro lado, el ex ejecutivo de P&G puntualiza que otra de las claves para dominar las skills interpersonales es convertirse en un “ninja” de la comunicación no verbal. “Mucho de lo que se comunica no se dice con palabras y es algo crítico que hay que dominar”, asegura. Para lograrlo utiliza el código FESTER. Esto significa: cuidar las expresiones faciales (Facial expressions), mantener contacto visual (Eye contact) y una distancia prudente (Space), escuchar con atención los tonos de voz de la otra persona (Tones), estar alerta a las expresiones del interlocutor (Expressive motions) y, por último, mostrar el estado de ánimo con la postura (Real frame of mind).

A su vez, Mautz explica con la estrategia SHARP cómo ser claro y conciso a la hora de comunicar, algo que, según su experiencia, es una de las principales carencias en los ejecutivos de hoy en día. El coach resume: “Empezá pensando en lugar de hablar (Start by thinking), pulí la idea principal rápidamente (Hone in on the main idea), agrega algunos detalles (Add details), relacionate con la audiencia (Relate to the audience) y prepárate bien porque la improvisación y la claridad son enemigos mortales (Prepare)”.