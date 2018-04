Gastó US$ 13.000 en casamientos y despedidas de soltera y tuvo que dejar su departamento

Si bien se sabe que casarse implica un costo alto - en Buenos Aires se calcula que la fiesta puede costar entre $60 mil y $ 1 millón -, se habla poco de cuanto le cuesta a los invitados asistir a un casamiento, y los costos que implican la indumentaria - que puede incrementarse si la invitada es testigo o dama de honor-, el regalo, el traslado y la despedida de soltera, que se multiplican a medida que se suman nuevos casamientos. Eso le ocurrió a Georgina Childs, una joven oriunda de Essex, Inglaterra, que contó en un programa de televisión inglés que luego de asistir a 14 casamientos y despedidas de soltera en el lapso de 4 años y gastar US$13.000, tuvo que dejar su departamento.

Childs contó que recurrió al uso de tarjeta de crédito para poder costear los costos de alojamiento y transporte y que invirtió US$ 2.090 en vestidos y más de US$ 5.500 en hoteles. A medida que la deuda subía, la joven de 30 años decidió dejar el departamento que alquilaba y volver a vivir con sus padres para poder continuar asistiendo a los casamientos.

Muchos novios deciden casarse en localidades lejanas para abaratar costos, lo cual implica que los gastos suben para el invitado y si se decide viajar a lugares cmo Las Vegas para la despedida de soltera, eso también suma costos, explicó Child según relata Business Insider. "Mucha gente me dice que debería declinar invitaciones a casamientos pero no es algo fácil de hacer”, explicó. "Vivía sola y los costos no cerraban, pero decidí no perderme un momento tan especial de mis amigas, verlas caminando hacia al altar. Por lo que decidí volver a vivir con mis papas”, relató.