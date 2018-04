Los estudiantes internacionales le generaron US$ 169 millones a CABA en 2017

En 2017, la Ciudad de Buenos Aires fue elegida como la mejor de la región para estudiar por el QS Best Students Cities Ranking. Esta distinción ahora tiene números que la respaldan. Según datos provistos por el programa Study Buenos Aires, coordinado por el Ente de Turismo porteño, durante el año pasado llegaron 61.100 estudiantes internacionales a Buenos Aires para realizar cursos de hasta un año y en total gastaron cerca de US$ 169 millones en su estadía.

De acuerdo al informe, la cantidad de arribos del 2017 marcó un aumento del 22 por ciento respecto a la cifra de 2016 – 50.430 estudiantes -. Además, esta suba superó a la del turismo general en Buenos Aires que fue de 3,7 por ciento. El reporte no contempló a los extranjeros que llegan a la Ciudad para realizar una carrera completa sino que solo tuvo en cuenta a aquellos que participaron de programas de intercambio, cursos cortos, posgrados y cursos no universitarios.

Por otro lado, los estudiantes también superaron a los turistas en lo que tiene que ver con gasto promedio. Los primeros desembolsaron US$ 2773 en su estadía en Buenos Aires – un 3 por ciento más que el año anterior-, mientras que el caso del turista internacional típico fue de US$ 866. Según la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 2016 la llegada de los estudiantes internacionales significó un ingreso de US$ 135 millones, lo que marca un incremento del 25 por ciento – US$ 34 millones – en 2017.

Los latinoamericanos fueron los principales protagonistas de estos números, ya que el 78 por ciento de los estudiantes que se quedaron hasta un año arribaron de esta región. En tanto, el 13 por ciento llegaron desde Europa y el 8 por ciento de América del Norte. Sin embargo, los estudiantes del viejo continente concentraron el 31 por ciento de pernoctaciones, dado que, según explica el reporte del Ente de Turismo, “los estudiantes que llegan dese países tienden a quedarse por períodos más largos”.

El programa Study Buenos Aires tiene como objetivo promocionar a la Ciudad como destino para los estudiantes internacionales, para lograrlo rubricó un convenio con 21 universidades entre las que se encuentran la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Católica Argentina (UCA) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), entre otros. La meta del proyecto es lograr duplicar la cantidad de estudiantes que llegan a la Ciudad a estudiar para el 2021.