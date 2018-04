Falleció Avicii, el DJ de los US$ 85 millones que tocó para la realeza

El representante de Tim Bergling, más conocido como Avicii, confirmó el fallecimiento del DJ sueco esta tarde en Muscat, Oman. El músico de 28 años había saltado a la fama hace una década, sin embargo, en 2016 había decidido retirarse de los escenarios por problemas de salud. Durante su corta carrera profesional, no solo logró integrar la lista de los mejores pagos en la industria de la música electrónica sino que también logró que sus hits sean número uno en una decena de países.

Si bien logró hacerse conocido en su país natal a los 18 años – durante su juventud había aprendido a mezclar música utilizando un programa pirata -, fue recién en 2011 que su figura tomó relevancia mundial con su primer éxito: Levels. Un año después, ya era considerado uno de los mejores pagos dentro de su profesión con US$ 7 millones al año, al poco tiempo ese número creció a US$ 20 millones.

Sin embargo, 2013 marcó un antes y un después en la carrera del escandinavo con el lanzamiento de su gran hit Wake me up. La canción encabezó los rankings de 81 países y fue la primera melodía de música electrónica que consiguió vender 4 millones de copias en Estados Unidos. Aunque hoy las canciones más escuchadas de Spotify registran miles de millones de reproducciones, en 2014, este sencillo del álbum True logró transformarse, por un breve tiempo, en la más reproducida de la plataforma con 200 millones de plays.

Según un informe realizado por Pollstar sobre la industria musical en 2015, Avicii ganaba US$ 21 millones al año con 320.000 tickets vendidos y US$ 750.000 embolsados por show. Con solo dos discos de estudio, Bergling colaboró con numerosos músicos de talla mundial como Chris Martin, Wyclef Jean, Matisyahu, Jon Bon Jovi y Carlos Santana. Para Inc, Avicii Music AB, compañía del sueco, fue una de las empresas europeas de más rápido crecimiento en los últimos años con un alza del 1905 por ciento en su facturación en un lapso de tres años. En 2015, fue el encargado de musicalizar la boda del príncipe Carlos Felipe de Suecia.

Luego de varios problemas de salud, producto del consumo excesivo de alcohol, Avicii le puso punto final a su carrera profesional con una carta en Facebook. “Mis decisiones y mi carrera nunca estuvieron motivadas por temas materiales. Me queda poco tiempo para disfrutar la vida de una persona normal detrás del artista”, aseguraba el músico en su comunicado. Según el sitio Celebrity Net Worth, la marca creada por el escandinavo llegó a valer US$ 85 millones.