Crearon la primera leche de almendras en tetra en el país y proyectan facturar $ 40 M

La crisis del sector lácteo y el aumento del interés, especialmente de parte de las nuevas generaciones, por la comida saludable lograron que leches alternativas de origen vegetal comenzaran a tomar vuelo. Sin embargo, las opciones que aparecían de manera incipiente en las góndolas tenían una corta fecha de vencimiento lo cual dificultaba su comercialización y distribución. Optimistas con respecto al potencial crecimiento de este sector en la Argentina; Santiago Leber, José Ramón Lanusse Freixas y Sebastián Piazza lanzaron Tratenfu, una leche de almendras en Tetra Pak, envase que alarga la vida útil del producto. Para fin de año, los emprendedores proyectan producir 600.000 litros y aumentar un 60 por ciento su facturación.

La vida del emprendimiento comenzó hace casi una década. Leber y Lanusse Freixa decidieron apostar por la comida saludable y crearon Zero Gluten, empresa que se encarga de importar y comercializar en el país los productos de la marca uruguaya libre de gluten Blue Patna. El negocio creció y pronto se expandió a Chile y Perú. “Hace diez años el mercado no estaba tan desarrollado como lo está hoy, era difícil encontrar una oferta variada de ese tipo de productos”, afirma Leber, en diálogo con Apertura.com.

Durante uno de sus viajes laborales a Chile, el director de la empresa descubrió la leche de almendra en tetra. “Lo desconocía totalmente y me pareció que podía ser interesante traerlo a la Argentina porque no existía acá”, expresa. Esa idea, para la cual sumaron a Piazza al equipo, derivó en un año y medio de desarrollo, pruebas, errores y trabajo y una inversión de US$ 100.000. Para Leber, el manipuleo de la almendra y las limitaciones que generaban los requerimientos para poder envasar en tetra fueron algunas de las principales dificultades que atravesaron en ese proceso.

Finalmente, en febrero de este año la compañía envasó sus primeros 40.000 litros, los cuales, según confirman, fueron vendidos en un par de semanas. “No vendemos al consumidor final sino que nuestros principales clientes son distribuidores que abastecen a dietéticas, grandes cadenas de supermercados y mayoristas”, asegura Leber. Entre los canales de venta, el ingeniero destaca a las dietéticas, que se llevan casi el 60 por ciento de las ventas. El precio sugerido por la empresa para cada envase de litro es de $ 110.

¿Cuáles son los beneficios de que el envase no sea de vidrio? “Las opciones que existían hasta el momento en el mercado no estaban pasteurizadas y se vencían en 10 o 15 días. En cambio, en el Tetra Pak no necesita frío y dura 10 meses en condiciones perfectas, lo que facilita su comercialización y distribución”, detalla el emprendedor. Y agrega: “Hay mucha gente que necesita una alternativa a la hora de desayunar o tomar un café, ya sea porque tienen intolerancia a la lactosa o porque precisan consumir productos libres de gluten”.

La performance de Tratenfu permitió que sus creadores comiencen a pensar en agrandar el portafolio de productos. A la leche de almendras, que actualmente la comercializan en tres sabores- original, vainilla y chocolate -, podrían sumarse nuevas opciones como la leche de arroz, de castaña de cajú y de avellana. “Tenemos los registros de dos leches vegetales que estamos terminando de desarrollar y planeamos largarlas al mercados en dos o tres meses”, confirma Leber.

La compañía proyecta cerrar el año con una facturación cercana a los $ 40 millones, con un crecimiento de aproximadamente 50 por ciento vinculado a estos nuevos productos. Si bien cuentan con operaciones en Chile y Perú, por el momento aseguran que prefieren enfocar la comercialización de Tratenfu solo en la Argentina.