La seguridad de Mark Zuckerberg cuesta US$ 20.000 por día

Mientras el reciente escándalo de Facebook pone en jaque cómo protege la red social los datos de los usuarios, donde sí parece invertir en seguridad es en proteger al CEO de la compañía, Mark Zuckerberg. Según publicó CNBC, Facebook gastó US$ 7.3 millones en 2017 "en costos relacionados con la seguridad personal de Zuckerberg en su residencia y durante sus viajes”.

El monto implicó un incremento del 50% con respecto a 2016, año en el que se gastó US$ 4.9 millones por la seguridad del multimillonario. Facebook no especifica en qué invierte el dinero para proteger a Zuckerberg, si en guardaespaldas o algún equipamiento específico pero sí lo atribuye a “amenazas que pudieran surgir por su rol de fundador y CEO de una compañía tan importante”.

Con una fortuna valuada en US$ 67 millones y en el puesto séptimo del ranking de los millonarios del mundo, Zuckerberg invierte US$ 20.000 en seguridad por día, lo que se considera un record. Amazon gastó US$ 1.6 millones en 2016 por la seguridad de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Oracle gastó lo mismo por la seguridad de su CEO Larry Ellison, Apple gastó US$ 224.000 en la seguridad de Tim Cook y Berkshire Hathaway invirtió US$ 387.000 en la seguridad de Warren Buffett en 2016.