Cuánto le costará a Starbucks cerrar durante medio día todos sus locales en EE.UU.

Las repercusiones del arresto de dos hombres negros en un local de Starbucks en Filadelfia continúan impactando en la cadena de cafeterías. Luego de las protestas que este hecho generó y la campaña llamando a un boicot a su negocio, la compañía decidió que cerrará alrededor de 8000 de sus tiendas en Estados Unidos durante la tarde del 29 de mayo para que sus empleados tengan una jornada de capacitación contra el racismo. Según cálculos de Bloomberg, las pérdidas que este shutdown le generaría a Starbucks serían insignificantes.

El video de dos hombres siendo arrestados solamente por estar dentro del local sin comprar nada se volvió viral. Kevin Johnson, CEO de la empresa, les pidió disculpas públicas y afirmó, en un comunicado, que tomaría las decisiones adecuadas para solucionar aquella situación. De la formación participarán aproximadamente 175.000 empleados y sus principales objetivos serán “enfrentar prejuicios, promover la inclusión y prevenir la discriminación”.

Dentro del continente americano, Starbucks posee 9.412 locales, los cuales reportaron ventas por US$ 14.000 millones en 2017. El 87 por ciento de esas tiendas – 8.222 – están ubicadas en Estados Unidos, por lo que estas generaron alrededor de US$ 12.200 millones – un promedio diario de US$ 35.5 millones -. Por lo tanto, según Bloomberg, medio día de cierre en las operaciones de todas las tiendas estadounidenses podría costarle a Starbucks US$ 16,7 millones.

Estas cifras representan solo una pequeña porción de los US$ 22.400 millones de ganancia que la empresa exhibió el año pasado. Aunque el arresto afectó la imagen de la cadena de cafeterías, este impacto no se vio reflejado en la cotización de sus acciones. Desde el lunes, día en el que se multiplicaron las reproducciones del video, los títulos de Starbucks tuvieron un leve alza del 0,4 por ciento.