VW advierte que necesita estabilidad en la región para continuar con inversiones

notiCon sus dos principales mercados, Brasil y la Argentina, que hoy plantean más dudas que certezas -por la incertidumbre política, uno; por la recesión, el otro-, Volkswagen advierte que necesita estabilidad para continuar con sus proyectos en la región. "Queremos estabilidad, en términos económicos. Estabilidad para hacer inversiones, para mirar hacia adelante", declaró Jürgen Stackmann, miembro del directorio global del grupo alemán, con responsabilidad sobre Ventas, Marketing y Posventa de vehículos para pasajeros. El ejecutivo dialogó en San Pablo con un grupo selecto de periodistas -entre ellos, El Cronista- un par de horas antes de la presentación mundial del T-Cross, que produce en la planta de Curitiba en Brasil y que se comenzará a vender en la Argentina en el segundo semestre del 2019. Se trata de una de las grandes apuestas del ambicioso plan, de 7000 millones de reales hasta 2020, que el fabricante alemán desarrolla en el país vecino. En la Argentina, invertirá u$s 800 millones, cuya mayor parte se destinara a la producción de Tarek, otro de los cinco SUV que VW lanzara en la región.

En la víspera de la segunda vuelta presidencial de Brasil, Stackmann se mostró confiado en que un triunfo del nacionalista Jair Bolsonaro no implicará un cambio de rumbo abrupto en materia económica. Para Brasil ni para el Mercosur. "Tenemos buenas perspectivas, deseos de continuidad de este camino", afirmó. "No creo que el bloque esté bajo amenaza. Las fábricas de ambos países están muy integradas", aportó, por su parte, el argentino Pablo Di Si, presidente de VW Sudamérica.

De momento, lo que sí tuvo impacto concreto fue la crisis argentina. "En abril, estaba planificando trabajar sábados porque veíamos un mercado de 1 millón de unidades", recordó. Este año, la planta de Pacheco producirá 85.000 unidades, entre la pick-up Amarok (60.000) y el monovolumen Suran (25.000). Es un recorte de 2000 vehículos contra lo programado en enero. "El ajuste no fue mayor porque Brasil está comprando muy bien", resaltó Di Si.

Para este año, el Kaiser de VW en la región proyecta un crecimiento del 14% para el mercado brasileño, cercano a las 2,5 millones de ventas, y un salto de otro 10% en 2019. No ocurrirá lo mismo con la Argentina: espera un mercado total no mayor a las 760.000 ventas en 2018 y en torno a las 700.000 en 2019. "De no haber sido por el golpe de la Argentina, habríamos vuelto a ganar dinero en la región después de muchísimo tiempo", dimensionó el impacto. "Estamos cerca del punto de equilibrio", aclaró.

Sin embargo, en términos financieros, el cimbronazo cambiario pudo haber tenido efecto positivo. "El 65% del volumen del nuevo modelo se exportara a América latina. El nuevo valor del dólar mejoró nuestra posición", reconoció Di Si. VW hizo su anuncio hace un año, cuando la divisa estadounidense cotizaba a $ 17.

"Ahora veremos si podemos hacer algo más. El tema es invertir eficientemente esos u$s 800 millones. Porque también es cierto que lo que se ganó con la devaluación, también se perdió con la inflación y la suba de costos", apuntó. Por lo pronto, contribuyó a mejorar su balanza comercial, al reducir su volumen de importaciones e incrementar sus expo. Dato clave, dado que el sector rige su intercambio comercial con Brasil, a partir de un mecanismo (flex), que habilita a comprar hasta u$s 1,5 en autos o partes por cada u$s 1 exportado en el mismo concepto. Varias terminales argentinas estaban excedidas de ese marco, que rige hasta 2020. Aunque de momento. "Estuve reunido con Dante Sica y tengo entendido que se llegó a un acuerdo para modificarlo", sugirió Di Si, acerca de su más reciente dialogo con el ministro de Producción argentino.