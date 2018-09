Las mejores escuelas de MBA llegan a Buenos Aires

El evento líder sobre programas MBA llega a Latinoamérica y visitará Buenos Aires el día 10 de septiembre de 2018 en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center de 16 a 20 horas.

QS World MBA Tour brinda la oportunidad, a todo aquel que esté pensando en estudiar un MBA internacional, de entrevistarse cara a cara con los directores de admisión de algunas de las escuelas de negocios más influyentes regionales, europeas y norteamericanas. Además, todos los asistentes podrán optar por becas valoradas en 7.000.000 USD.

Si estás pensando en estudiar un MBA internacional e impulsar tu carrera profesional, QS World MBA Tour te ofrece la posibilidad de encontrar más de 60 programas de algunas de las mejores escuelas de negocios internacionales. Durante el evento podrás conversar cara a cara con los directores de admisión, así como asistir a los seminarios informativos donde recibirás asesoría de los mejores expertos y resolver todas tus dudas sobre los procesos de admisión.

Algunas de la escuelas participantes son: Babson College, EDHEC, EGADE del Tecnológico de Monterrey, ENAE, ESADE, ESIC, GISMA, La Rochelle, Hochschule Darmstadt, IÉSEG, IE, Carey B.S., Loughborough U., McCombs, McGill, McMaster, MIP, Purdue U., Rice U., Rotterdam, Thunderbird, Alberta, Leeds School of Business, U. of Denver, U. of Notre Dame, Rotman, U. of Wollongong y muchas más.

Los primeros 100 visitantes al evento, recibirán gratis de la mano de expertos en la industria MBA, una copia de la guía internacional “TopMBA Career Guide”. Es una publicación de 340 páginas que incluye contenido editorial y un extenso directorio de las mejores escuelas de negocio del mundo.

La entrada es gratuita, solo registrándose en:

www.TopMBA.com/buenosaires

¿Cuál es el motivo por el que muchos futuros estudiantes de MBA acuden a este evento? Nunzio Quacquarelli, Director General de QS afirma: “Es la oportunidad perfecta para conocer personalmente a las personas que leen tu solicitud de admisión, lo cual tiene un valor incalculable para ganar puntos a tu favor en el duro y competitivo proceso de admisión. QS World MBA Tour proporciona la mejor ayuda en el proceso de admisión, la oportunidad de hacer preguntas inteligentes y personalizadas sobre temas como salidas profesionales, especialidades de las escuelas y características de cada uno de los programas”.

Asegurá tu entrada registrándote online por anticipado.