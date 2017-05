Cuánto te sale ir al médico si estás de viaje en el exterior

Con la creciente popularidad de destinos exóticos como el Sudeste asiático, el sur y el norte de África y países como Japón, la posibilidad de contraer alguna afección médica se convirtió en el principal riesgo a tener en cuenta si de viajar por placer o negocios se trata. En relación a esto, la empresa de servicios de asistencia al viajero Universal Assitance realizó un informe sobre cuáles son las afecciones más comunes y cuánto cuesta tratarlas si se viaja sin cobertura.

Del estudio se desprende que las enfermedades del aparato respiratorio ocupan el primer lugar en la lista de afecciones que más contraen los viajeros. A ellas le siguen las lesiones osteoarticulares traumatológicas, seguidas de aquellas relacionadas al aparato digestivo. En las últimas posiciones del ranking se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias y las afecciones odontológicas.

Al momento de pagar por la asistencia recibida, Estados Unidos y Canadá son los destinos más costosos. En estos países, ir al médico para obtener el tratamiento necesario contra una infección urinaria puede salir hasta U$S 60 mil. Por el contrario, América latina representa la opción más barata si lo que se quiere es viajar a un país en el que ir al médico no represente un costo elevado. Allí, internarse por una fractura tiene los precios más económicos, ya que ese tratamiento puede ir de los U$S 1.500 a los U$S 5.000, mientras que en los destinos antes mencionados, el mismo tratamiento puede tener un precio que asciende a los U$S 35.000.