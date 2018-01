Sortean una casa de US$ 4,3 millones en Londres para el que responda bien una consigna

Conseguir la vivienda propia no es una tarea fácil. Y si además hablamos de uno de los barrios más lujosos de Londres, esto se complica aún más. Sin embargo, una empresa británica decidió sortear una casa de dos pisos y casi 100 metros cuadrados totalmente amoblada a cambio de 10,25 libras esterlinas –US$ 13,8 -. Pero para hacerse acreedor del inmueble hace falta responder una consigna nada sencilla.

Your Laddr es la compañía que ofrece el premio y, en su sitio oficial, asegura que pronto tendrá más casas para ofrecer. La propiedad que sortea actualmente está valuada en 3,2 millones de libras esterlinas –US$ 4,3 millones– y está ubicada en Knightsbridge, un coqueto barrio de la capital británica. La casa cuenta con tres dormitorios, dos baños y un espacioso living.

No obstante, el inmueble no viene solo, ya que parte del premio también es un Jeep Wrangler, valuado en 56.000 libras esterlinas –US$ 75.900. Aunque solo con comprar el ticket, cuyo valor total es de 10,25 libras esterlinas y pueden adquirirse hasta 150 por persona, no es suficiente. Para ganar la casa es necesario ganar un juego llamado “Spot the ball”. El mismo involucra una foto de archivo de un jugador de cricket en la cual la pelota fue borrada, entonces los participantes deben encontrar el lugar exacto en el que se encontraba antes de desaparecer.

Fuente: Your Laddr

La empresa entregará el premio al que logre contestar correctamente y, en caso de que haya más de un ganador, se sorteará entre aquellos que hayan dado en el banco. Sin embargo, Your Laddr asegura que solo sorteará el inmueble y la camioneta si logra vender 380.000 tickets, caso contrario regalará el monto acumulado al ganador. Las únicas dos condiciones para participar son ser mayor de 18 años y residir dentro de territorio británico.

Una vez entregada la casa, la compañía afirma que se hará cargo tanto de los impuestos de los documentos jurídicos correspondientes, los impuestos municipales durante un año y el seguro del automóvil. El ganador solo tendrá que abonar las cuentas, que YourLaddr calcula en 900 libras esterlinas al año – US$ 1221-, y los servicios, cuyo costo ronda las 420 libras esterlinas mensuales –US$ 569.