Sector inmobiliario: balance de 2017 y perspectivas para 2018

Entre los actores del real estate hay consenso en señalar al 2017 como un muy buen año. El boom de los créditos hipotecarios, la necesidad de otorgar créditos a los desarrolladores y la activación de la demanda fueron los hechos más destacados.

Para Tomás Seeber, director de RG Montes Real Estate, el 2017 s e mostró como un año bisagra en el real estate de Argentina: “Estamos cerrando con datos muy auspiciosos impulsados po r la mejora de la unidad de negocios del usado apalancados por 3 factores: una demanda retenida que no tomaba decisiones por incertidumbre política, el fin del cepo cambiario y la llegada del crédito hipotecario; éste último, el principal hito de este año”, comentó el empresario. En cuanto a las inversiones Seeber afirmó que durante este año tomaron más brokers y reinvirtieron utilidades a fin de ‘’ampliar el presupuesto de marketing institucional”.

Por su parte, Marcelo Franco, socio y fundador de FRAHER Group confirmó que este año invirtieron más de US$ 8 millones en la compra de inmuebles y en desarrollos inmobiliarios: ‘’fue un año muy positivo, cumplimos los objetivos trazados por la empresa’’. Asimismo, el directivo de la firma que hace un mes anunció su ingreso al mercado de capitales luego de la aprobación de emisión de una Obligación Negociable por parte de la CNV (Comisión Nacional de Valores), agregó: “adquirimos tierras para desarrollar urbanizaciones de escala y terrenos para desarrollos en prop iedad horizontal’’.

En cuanto a Federico Gagliardo, CEO de Vitrium Capital coincidió en que ‘’este fue un excelente año” y aseguró que la empresa proyecta crecer en el orden de un 15% ‘’ en dólares en relación a 2016 ’’. Asimismo, mencionó dos lanzamientos en el marco del proceso de expansión regional que lleva adelante la firma: Wynwood Miami Florida y 01 Las Artes en Montevideo, el segundo proyecto residencial allí. ‘’El mercado inmobiliario argentino comenzó a reactivarse y estamos inaugurando el Centro Comercial de Pueblo Caamaño en diciembre, con 26 contratos de alquiler ya firmados’’ afirmó y agregó que el complejo de usos mixtos de más de tres hectáreas Pueblo Caamaño, ubicado en el km 46 de la autopista Panamericana ramal Pilar ‘’ se invirtieron más de $ 100 millones’’.

Carlos Spina, gerente comercial de Argencons también es positivo: “Cerramos el Fondo Común de Inversión terminado en marzo siendo el más exitoso en monto -US$ 62 millones- y el único que suscribió dinero no proveniente de la exteriorización. Además, finalizamos el año con el lanzamiento del Distrito Quartier Puerto Retiro que es ya un éxito comercial con más del 30% suscripto en las primeras 2 semanas”. En cuanto a inversiones, declaró que desde la com pañía llevan adelante la adquisición de los dos terrenos que conforman el Distrito Quartier Puerto Retiro, ‘’a la vez que compramos a la AABE la manzana de Huergo/Azopardo/Venezuela/México” dijo el representante de Argencons.

“El 2017 fue un año de consolidación para el mercado inmobiliario en todos los segmentos” aseguró Diego Migliorisi, directivo de la inmobiliaria homónima que en 2016 abrió una sucursal en Palermo Soho. “Gracias a la política de Gobierno respecto a los créditos hipotecarios miles de familias pudieron acceder a la vivienda propia", opinó el especialista.

Expectativas 2018

“Esperamos que se presente aún mejor” comentó Seeber y predijo que “el crédito va a terminar de asentarse; se va a volcar también al mercado del desarrollo, promoviendo una ampliación de la oferta de unidades y favoreciendo que los developers piensen en el usuario final”, amplió el directivo.

Por su parte, desde FRAHER Group señalaron que trabajarán en el desarrollo de los activos adquiridos y en “seguir profesionalizando la estructura”. Entre sus proyectos se encuentra el loteo de micro y macro terrenos y el desarrollo de edificios de oficinas y de viviendas en propiedades horizontales. Asimismo, Franco confirmó que continuarán invirtiendo para im plementar su plan de negocios que ronda los US$ 20 millones y que sus perspectivas son positivas y que ‘’esperan un mercado inmobiliario dinámico y pujante”.

En tanto, Gagliardo comentó que proyectan crecer alrededor del 25% en dólares y que realizarán var ios lanzamientos: una etapa nueva de Pueblo Caamaño, un proyecto en Argentina, dos emprendimientos en Uruguay y uno en Perú. ‘’La puesta en marcha representará una inversión de alrededor de US$ 30 millones” adelantó . En cuanto a las expectativas dijo: “a medida que los precios relativos se acomoden, baje la inflación y los créditos hipotecarios tengan mayor penetración, el mercado va a crecer mucho”.

“Continuaremos materializando los ambiciosos proyectos en los que estamos embarcados”, concluyó Spina y aseguró que confían en que ‘’ seguirá incorporando la demanda a blanqueadores y tomadores de crédito y ambos robustecerán un mercado creciente en precio’’. También optimista y con una mirada más global Migliorisi decla ró: “no hay techo para el crecimiento. La Argentina volvió a ser confiable para el mundo. Si se logra controlar la inflación y los créditos hipotecarios, la recuperación del salario va hacer que retorne firmemente la capacidad de ahorro. Además, las ofertas para acceder a la casa propia harán que se potencie el crecimiento”, resumió.