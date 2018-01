Qué tipo de propiedad prefieren los millennials

Según la última encuesta realizada por Mercado Libre Inmuebles a personas entre los 18 y 35 años, a medida que aumenta la edad, la elección por las casas es mayor. Mientras que los jóvenes entre 18 y 24 años prefieren en un 60% los departamentos y en un 40% las casas; este dato es totalmente inverso entre las personas de 31 a 35 años, que en un 61% buscan casas y en un 39% departamentos. Entre los 25 y los 30 años hay un 50% de interés para ambos tipo de propiedad.

Entre las 12.400 personas encuestadas, la principal razón por aquellos que prefieren una casa, es que cuenta con un jardín propio (68%), seguido porque tiene más privacidad (62%) y más amplitud de espacio (57%). El Top 5 de los motivos se completa con que es mejor para una familia numerosa (36%) y que evita problemas con los vecinos (34%).

En cambio, los que tienen como preferencia vivir en un departamento afirman que lo eligen porque tiene mayor seguridad (62%), es más económico (61%) y porque están más cerca de calles o avenidas donde hay transporte público (54%). Fácil mantenimiento (47%) y ubicación en mejores zonas (43%), son los otros dos motivos del Top 5.

Vivienda ¿Nueva o Usada?

La elección sobre si la vivienda que buscan para vivir es nueva o fue previamente usada varía según las edades. Al 71% de los jóvenes entre los 18 y los 24 años les es indiferente si el inmueble es nuevo o no, un 17% busca propiedades nuevas y el 12% restante opta por viviendas de segunda mano. Por su parte, el 67% de las personas entre los 25 y los 30 de edad demostró indiferencia respecto a si es a estrenar o no, mientras que un 18% busca obras nuevas y un 15% prefiere las viviendas usadas. Por último, los encuestados entre los 31 y los 35 años buscan en un 16% propiedades a estrenar, un 21% usadas y un 64% no tiene preferencia entre ambas opciones.

Los que buscan viviendas nuevas, a estrenar, lo hacen principalmente porque no necesitan hacer reformas (66%), porque consideran que tienen mejor calidad (64%) y porque prefieren utilizar su inmueble solo ellos (47%). Por otro lado, aquellos que buscan propiedades usadas lo hacen, como principal razón, porque su situación económica les impide adquirir una a estrenar (78%), tienen más opciones de encontrar una ubicación mejor (68%) y porque dan más libertad y flexibilidad a la hora de querer remodelar (54%).

Los motivos más utilizados por aquellos que tienen indiferencia entre elegir una vivienda nueva o una usada fueron el estado de la propiedad, ya que consideran que lo importa es que el inmueble esté en buen estado, el precio y que cumpla con las necesidades particulares del que está buscando. La ubicación, el sueño de ser propietario y la posibilidad de remodelar son las otras tres razones más elegidas.