Post blanqueo, cuáles son las expectativas de inversión argentina en Miami

El resultado final del sinceramiento fiscal y los recientes acuerdos de intercambio de información tributaria entre la AFIP y decenas de países dejaron dinero al descubierto en la cartera de muchos argentinos. A partir de ello, y luego de años con una baja inversión en el real estate local e internacional por parte de los inversores de origen local, algunos mercados empiezan a soñar una renovada ola inversora argentina. Entre ellos, Miami.

Apertura.com habló con Fernando Núñez y Lugones, vicepresidente ejecutivo en la división Desarrollo de One Sothebys International Realty, sobre cuáles son las expectativas del sector inmobiliario de Miami post blanqueo argentino.

Después de un 2016 difícil, ¿cómo arrancó el año para el real estate en Miami?

Hay una gran confusión sobre todo lo que está pasando a raíz principalmente de las cifras del Downtown y Brickel en Miami relacionadas a la sobreoferta de productos. Porque en Key Biscaine, por ejemplo, si ponés un departamento a la venta, lo vendés en dos días. Nosotros armamos un informe sobre cómo cambia al mercado la situación electoral en Estados Unidos y un dólar muy alto. En Miami y en Estados Unidos en general los precios perdieron competitividad. Además, hubo problemas tanto climáticos como de zika, que duró un mes. Fueron 20 casos y después la enfermedad se erradicó. Pero este año arranca mucho mejor. El dólar, en cierta forma y como el rublo ruso, el real brasileño y el dólar canadiense, tomó niveles más competitivos. Ahora hay que recapturar mercados.

¿Ven posibilidades de atraer nuevamente al público inversor argentino en el corto plazo?

En Argentina puntualmente se empieza a cumplir la primera etapa del blanqueo. La demanda argentina cayó abruptamente, cuando el país fue uno de los principales mercados y durante casi 5 años se mantuvo en el top 3 de inversores todo el tiempo. Ahora la gente está restructurándose. A raíz del blanqueo lo que ocurre es que el inversor ya está asentado en capital declarado, lo que es muy importante para nosotros, porque antes, cuando alguien venía con una valija cash, no la podíamos tomar. Y esto le permite a los bancos prestar plata. Saben perfectamente que hay un source de capital blanco, y eso habilita a prestar plata e incrementar la oferta de crédito. Claro que con el lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios ahora muchos invertirán en Argentina. Pero creo que a pesar de que va a haber un cross over, se va a respetar el equilibrio.

¿Va a cambiar la forma en la que invierten los argentinos en Miami?

Los argentinos siempre invirtieron más que nada en muchas unidades chicas para ponerlas en alquiler, a diferencia de mexicanos y brasileños, que invierten en segundas residencias; porque, por ejemplo, si el argentino invierte en 10 unidades de U$S 500 mil, el brasileño invierte en una de U$S 5 millones. Hoy en día hay muchos argentinos que ya tienen unidades muy bien compradas. Como los argentinos tienen un pie fuerte en lo que es propiedades residenciales, porque compraron muy barato después de la crisis, hoy venderlo no tiene demasiado sentido.

Entonces, ¿se va a dar más bien un ingreso de nuevos jugadores?

Eso puede pasar, pero creo que ahora van a repuntar más las inversiones de players ya presentes en el mercado, pero en lo que es propiedades comerciales, terrenos y naves industriales. Va a haber una diversificación de la inversión. Y este año también habrá algunos que aprovecharán para apuntar a otros mercados, como Nueva York o Detroit, por poner un ejemplo. También hay gente que tenía plata trabada y quizás la apunte más a lo que hicieron siempre brasileños y mexicanos, que es apostar por una segunda residencia o incluso un posible inmueble en el que radicarse. El programa de inversión EB-5 que le da el derecho de tener la residencia a los que invierten más de U$S 500 mil estuvo teniendo mucho éxito en los últimos años.

¿En qué conviene zonas y proyectos de Miami conviene invertir hoy?

La oportunidad hoy está en los proyectos boutique. Nosotros lanzamos uno en Coconut Grove, por ejemplo, y al poco tiempo ya teníamos el 50 por ciento vendido. Todo por la demanda acumulada, porque antes no había oferta en ese lugar. Esperamos que el mercado de rentas continúe flojo, sobre todo porque salieron muchos proyectos en lo que es la parte urbana. Pero el crecimiento demográfico es de 320 mil personas por año a nivel local; hay beneficios fiscales muy fuertes, y también hay cada vez más baby boomers que llegan a la edad de retiro y deciden mudarse acá, sobre todo la gente de la costa oeste, por un tema climático. En Brickel, lo bueno es que ahora no va a haber nueva oferta hasta el 2020. Todo lo que se iba a lanzar se canceló. Sólo quedan cuatro edificios que se están construyendo, pero se terminan y se acabó. En esta zona lo que sucedió es que hubo una sobreoferta puntual, pero es una coyuntura que va a afectar a los alquileres y ya.

@ @CaroPotocar