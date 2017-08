Por problemas con la justicia, el actual dueño del Hotel Plaza vuelve a poner en venta al mítico edificio

Como ya es costumbre durante los últimos años, el icónico Hotel Plaza de Nueva York vuelve a figurar una vez más entre las ofertas de una agencia inmobiliaria. Así lo aseguró el diario español El País en uno de sus artículos, en el que afirmaron a su vez que la causa detrás de esta decisión estaría ligada principalmente a los problemas legales de su actual dueño.

De origen indio, Subrata Roy es el fundador del conglomerado Sahara Group, el grupo que adquirió la propiedad cinco atrás, cuando lo compró por US$ 575 millones a Elad Properties –transacción tras la cual el príncipe saudí Al-Waleed Bin Talal se quedó con una participación–. Libre bajo fianza desde hace un año, Roy llegó a utilizar la sala de visitas de la prisión en la que estuvo detenido durante dos años en Nueva Delhi por un fraude inmobiliario de US$ 4 mil millones para negociar con potenciales compradores el traspaso de la sociedad, según asegura la publicación europea.

Aunque hoy está en libertad, el indio cuenta aún con múltiples multas y otro tipo de pagos multimillonarios pendientes que cancelar, razón que lo habría motivado a desprenderse del hotel rápidamente y con la ayuda de un agente inmobiliario.

Según dijeron desde Sahara Group a El País, “el proceso de venta está en marcha pero no concluyó todavía”. Sobre los posibles interesados en adquirir el inmueble, el artículo menciona a un fondo soberano de Qatar y el integrante del inactivo grupo de hip-hop Fugees, Pras Michel, como candidatos. Y a pesar de que no hay una cifra certera con respecto al precio que deberían pagar los aspirantes a compradores por el edificio, un reciente anuncio de posible subasta ya había valorado a la propiedad en US$ 550 millones.

Para el diario español, con esa suma como base, se trataría de uno de los precios más altos pagados por habitación –de las que el Plaza cuenta con 282, poco más de un tercio de las que conservaba antes de empezar a alojar también departamentos de lujo–.

Sumado al histórico hotel, el lote a la venta publicado por la inmobiliario que contrato Roy incuye el Dream Downtown en Chelsea y el Grossvenor House en Londres; un total de propiedades por las que el ex convicto podría recaudar US$ 1.550 millones.