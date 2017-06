Gran Buenos Aires: en qué zona es más caro (y más barato) el metro cuadrado

Quienes buscan vivir en el Gran Buenos Aires y están en búsqueda de un departamento usado se encontrarán, según un informe, con una variedad de precios dependiendo de qué zona tengan en mente.

De acuerdo a un relevamiento de Serinco, empresa dedicada las tasaciones, la zona de Vicente López es la más cara para la compra, ya que el metro cuadrado alcanza los US$ 2323 en promedio. La siguen San Isidro (US$ 2096) y San Fernando y Pilar (US$ 1970). Lo mismo sucede para el alquiler: estas zonas siguen siendo las más costosas.

Del otro lado se encuentran, mientras tanto, las opciones más económicas. Castelar (US$ 1591) y Morón (US$ 1667) tienen el metro cuadrado más caro en promedio para la compra.