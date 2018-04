Cuánto cuesta el metro cuadrado en CABA: los barrios más caros y los más baratos

Comprar una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en marzo del 2018 fue un 10,6 por ciento más caro que hacerlo durante el mismo mes del año pasado, además, respecto al último febrero, los valores aumentaron un 1,5 por ciento. Estos datos se desprenden del informe de abril realizado por Properati y Oikos Bs.As. sobre los resultados del sector inmobiliario del último mes. El relevamiento también detalla los cambios de precios promedio por metro cuadrado de los distintos barrios porteños, algunos de ellos registraron una suba mayor al 110 por ciento.

El alza del valor de los inmuebles va de la mano de la caída en la cantidad de escrituras de compra/venta reportadas durante marzo de 2018. Desde diciembre del 2017 a febrero de este año, los precios promedio de las propiedades crecieron un 2 por ciento – de US$ 2618 a US$ 2672 -, mientras que las escrituras rubricadas disminuyó un 48,5 por ciento durante el mismo período – de 7850 a 4036 -.

Puerto Madero continúa como el barrio más premium de CABA con un precio promedio por metro cuadrado de US$ 7038 – una variación interanual del 21,5 por ciento -. El segundo lugar lo ocupó Palermo, cuyos valores escalaron un 21,8 por ciento respecto a los de marzo de 2017 – de US$ 3421 el metro cuadrado a US$ 4167 -, mientras que Belgrano completó el podio con valores promedio de US$ 4039, un 23,3 por ciento más caros que en el mismo mes del año anterior.

Del otro lado del ranking quedó Villa Lugano, que continúa como el barrio porteño más económico para adquirir una propiedad con US$ 1403 en promedio por metro cuadrado – un 0,9 por ciento más barato que en febrero de 2018 -. En tanto, Villa Riachuelo se ubicó como el segundo más accesible en la lista – US$ 2022 el metro cuadrado – y La Boca quedó en tercer lugar – US$ 2044 -, aunque registró un incremento interanual del 41,8 por ciento.

Entre los que más aumentaron sus precios durante el último año se destaca Nueva Pompeya, cuyos precios registraron una suba del 110,6 por ciento – de US$ 1001 a US$ 2108 -. Parque Avellaneda también exhibió grandes cambios a nivel interanual con un alza del 86,6 por ciento – de US$ 1282 a US$ 2393 -, así como también Villa Pueyrredón que, según el informe, aumentó sus valores promedios por metro cuadrado un 74,3 por ciento- de US$ 1772 a US$ 3090 -.