Cuáles son los barrios más baratos para mudarte en CABA y GBA

Los vaivenes económicos, especialmente los relacionados con la inflación y el tipo de cambio, impactan directamente en el mercado inmobiliario. Si bien el aumento de los precios del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se desaceleró en diciembre 2017 con respecto al mes anterior -0,2 por ciento-, durante el año pasado el aumento total fue de 8,1 por ciento. Esto se desprende del último informe realizado por Properati y la consultora económica Oikos Bs As.

Según el Colegio de Escribanos, en el ámbito porteño se firmaron 6757 actos de compra venta en noviembre del año pasado, un 35 por ciento por encima del registro del mismo mes de 2016. En tanto, el monto promedio de las operaciones fue de $ 2.436.130, lo cual se plasmó en un total de $ 16.460 millones en el total de las transacciones realizadas.

Si bien algunos precios se modificaron, el top 3 de los barrios más caros de CABA y Gran Buenos Aires (GBA) se mantiene intacto. Puerto Madero continúa en el primer puesto con un valor promedio del metro cuadrado de US$ 6904 –en el informe de diciembre de 2017 el precio era de US$ 6658. Por su parte, Palermo no suelta el segundo lugar con un valor promedio de US$ 4078 el metro cuadrado –un 1,5 por ciento más caro que el mes anterior-, mientras que Belgrano cierra el podio con un precio de US$ 3964.

El fondo de la tabla exhibió algunos movimientos. Villa Soldati sigue siendo el barrio más barato, según el relevamiento, con un valor promedio de US$ 979 el metro cuadrado –un 13,8 por ciento más barato que en el informe de diciembre de 2017. Pero, en esta ocasión, fue José C. Paz el que ocupó el segundo lugar entre los barrios más accesibles con un precio promedio por metro cuadrado de US$ 1211, reemplazando a Hurlingham, que en el nuevo estudio tiene un costo de US$ 1234.