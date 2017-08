Crecen los créditos hipotecarios en CABA y provincia

El resurgir del crédito hipotecario parece estar impulsando de a poco mercado inmobiliario. Según un estudio realizado por Reporte Inmobiliario –basado en índices nacionales y de los principales bancos argentinos que proveen créditos hipotecarios- en junio crecieron 41,1% las compraventas en la ciudad respecto del mismo mes del año anterior y las operaciones con crédito hipotecario – un total de 1000 casos- subieron un 166%. En Provincia de Buenos Aires, las compraventas crecieron un 17,6% en el primer semestre del año y un 20,18% del total de las operaciones realizadas en junio fueron créditos hipotecarios, verificándose un crecimiento sostenido a partir de esta operatoria.

Desde el sector inmobiliario, si bien reconocen el impulso, señalan que todavía es lento y que no son pocos los obstáculos que provocan que muchas consultas no terminen en ventas. “Tuvimos muchas consultas que han venido con créditos hipotecarios. Pero la demora en el otorgamiento final y los plazos de espera hacen que la mitad de las operaciones se caigan. La preocupación con la suba del dólar es bastante grande por parte del compradores especialmente, quienes deben especular con los montos que se le otorgan y los valores finales de las unidades”, explica Felix Brie, director de Diaz Mayer & Brie Propiedades. “Sin dudas la medida es sumamente alentadora para el mercado y para todo aquel que está queriendo comprar su vivienda. Es fundamental con este tipo de créditos que están indexados a la tasa de inflación que se logre generar una estabilidad económica para que el crédito hipotecario cumpla realmente la función de ayudar al crecimiento del mercado”, opina Brie.

“Toda opción de financiación y la posibilidad de facilitar la compra de viviendas es bienvenida y aceptada por la clase media de manera casi instantánea. Una de las mejores formas de ayudar a este mercado es mediante el pago de un valor similar al de una cuota de alquiler para que así el comprador este invirtiendo en su propia vivienda y pueda capitalizarse”, aporta Gastón Mazzei, gerente General de Ventas de Mazzei Propiedades. “Desde hace unos meses notamos una mayor cantidad de consultas de compra de viviendas cuyos interesados se acercaban con créditos hipotecarios. Quizás por las características de los inmuebles de nuestra zona de incidencia -en donde contamos con mayor cantidad de lotes en barrios cerrados, proyectos desde pozo, o viviendas dentro de barrios que aún no están escriturados por ser una zona bastante joven- es que no podemos hablar de un boom, ya que muchas de las propiedades no cuentan con las con la documentación necesaria para que sea apto crédito. Lo que nos ocurre es que gran parte de las operaciones de este tipo se terminan dilatando mucho o generan trabas en medio de su operatoria que producen la caída de la compra”, explica Mazzei.

Esteban Villar, representante de The Core Group, cree que si bien se nota el impulso, todavía falta confianza. “La llegada de los créditos generan muchas expectativas ya que son los que le darán un impulso al mercado también. De todos modos, creemos que aún falta tiempo para que pueda generarse la confianza por parte de quienes son otorgados, pero principalmente por los que venden quienes muchas veces no aceptan pesos en la operación”, explica. “El mercado tiene una gran diversidad de productos que pueden calificar para los créditos. Sería fundamental poder avanzar con la medida del Banco Central sobre la posibilidad de comprar unidades desde pozo o sin escriturar, esto generaría aún mayor posibilidad de movimiento del mercado y de propuestas de productos”, concluye.