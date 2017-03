Conocé en qué ciudad de los Estados Unidos te podés comprar una casa por U$S 15 mil

Fue el hogar de Madonna durante su infancia y es reconocida como la meca automotriz del país del Norte. Sin embargo, las últimas crisis financieras no tuvieron piedad con la ciudad de Detroit –la más grande del estado de Michigan, ubicada a 450 kilómetros de Chicago–, y la urbe se declaró en bancarrota en 2013. Hoy, cuatro años después y con un nuevo presidente norteamericano en el gobierno, la oferta inmobiliaria de la metrópoli se posiciona como una apuesta interesante para aquellos que no temen arriesgar para ganar.

Para Leonardo Rocco, especialista en negocios y panelista de "¿Qué hacemos con los pesos?" –al aire todos los viernes a las 22 horas por Canal 26–, invertir en Detroit implica "apostar al renacimiento de la ciudad"; y que ello suceda es, dadas algunas condiciones, más que factible. Con un valor promedio de U$S 300 por metro cuadrado, los alquileres pueden rendir, según sostiene el invitado al programa conducido por Mariano Otálora, del 15 al 40 por ciento anual.

Sede central de automotrices como Chrysler, Ford y General Motors, la reconocida metrópoli fue víctima de una migración muy grande que hizo derribar el valor de las propiedades, fenómeno al que se sumó a su vez la crisis de la industria automotriz. Así, "en el año 2009 se podían comprar propiedades por incluso menos de U$S 7.000, mientras que hoy una propiedad promedio, de 160 metros cuadrados, está en los U$S 50.000", asegura Rocco, que agrega que "en la actualidad se pueden conseguir casas que van desde los U$S 15.000 hasta los U$S 138 mil; y este último valor, por una propiedad de 400 metros cuadrados)".

¿Por qué apostar a Detroit? En base a lo que dice el especialista, la ciudad podría ser una de las más beneficiadas por las políticas a favor de la industria que se esperan del nuevo mandatario, Donald Trump. "Su resurrección es una gran apuesta, porque lo que hubo acá también es un problema muy grande de seguridad, pero al mismo tiempo, es muy grande la apuesta que existe para hacer crecer a esta ciudad de la mano de la industria", comenta el panelista.

Sobre la dificultad para un argentino de comprar una propiedad en el exterior, Rocco destaca que "después de la salida del cepo, es mucho más sencillo". "Es muy sencillo también sacar un crédito hipotecario; en una semana te mandan todo, incluso si sos extranjero, y tienen tasas cercanas al 5 por ciento anual en 30 años", añade.

