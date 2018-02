Warren Buffett elige a sus 4 CEOs favoritos: quiénes son y qué ve en ellos

Warren Buffett es uno de los más experimentados dela lista de multimillonarios elaborada por Bloomberg. Además de ser el más longevo del top ten de los más ricos – en agosto cumplirá 88 años -, todavía se mantiene activo en el mundo de los negocios ostentando aún el puesto de CEO de Berkshire Hathaway. Si bien sus intereses están puestos en varias compañías, en las cuales tiene inversiones, el magnate se animó a nombrar cuáles son sus CEOs favoritos durante una entrevista para CNBC.

Uno de los primeros mencionados por Buffett fue Jeff Bezos, fundador de Amazon. Recientemente ambos se unieron a JP Morgan con la idea de crear una compañía de cobertura de salud para sus empleados y así reducir los costos y mejorar el servicio médico. Sin embargo, el “Oráculo de Omaha” había puesto el ojo en el emprendedor hace bastante tiempo. “Estoy asombrado con su talento para gerenciar. Y cuanto más lo veo, más impresionado estoy con lo que ha logrado”, expresó.

Para Buffett, el CEO de Amazon “revolucionó la industria”, mientras que sus competidores “no hicieron nada al respecto” y le dieron años de ventaja. No obstante, el empresario se arrepiente de una sola cosa: no haber invertido a tiempo en la compañía. “Lo arruiné en términos de ganar dinero con ellos”, afirmó. Hoy en día, Bezos se mantiene como el hombre más rico del mundo con una fortuna valuada en US$ 127.000 millones.

Otro de los ejecutivos destacados por el chairman de Berkshire Hathaway fue Wang Chuanfu de Build Your Dreams (BYD). Esta compañía de origen chino, ligada a la producción de vehículos eléctricos, fue autorizada en 2017 a fabricar buses y autos eléctricos en la Argentina con inversiones que superaban los US$ 100 millones. “Tiene grandes ideas y es muy bueno ejecutando”, definió Buffett al CEO que hoy en día cuenta con un patrimonio cercano a los US$ 5.500 millones.

Aunque su inversión aún no remontó vuelo, el magnate todavía tiene un voto de confianza en Mark Donegan, CEO de Precision Castparts. En 2015, Berkshire Hathaway compró la compañía fabricante de componentes para aviones en aproximadamente US$ 37.200 millones. “No generó tantos ingresos como se proyectaba. Pero es un negocio a largo plazo y los contratos que pueden conseguir recién podrían agotarse a mediados de 2020”, confió Buffett. Con respecto a Donegan, aseguró: “Es un extraordinario business operator. Es decir, le encanta descubrir cómo hacer las cosas, nunca para de trabajar”.

A pesar de que no es un gran adepto a la tecnología, el oriundo de Omaha resaltó a Tim Cook, CEO de Apple, como uno de sus favoritos. “Me gusta mucho Tim Cook, me gustan sus políticas y veo lo robusto que es su ecosistema”, aseveró y mencionó le identificación que la compañía logró entre los usuarios y sus productos como una de las principales virtudes. Y resumió: “Creo entender el comportamiento de los consumidores mejor que el negocio de la tecnología y siento que Apple tiene una extraordinaria franquicia para los consumidores”. A su vez, comentó que, el día que se decida a cambiar su celular vintage, seguro lo hará por un producto de la marca de la manzana.