Una firma australiana compró Demotores por US$ 4,6 millones

Durante el 2016, la firma australiana de venta de autos Carsales comenzó su expansión en el mercado latinoamericano con la compra de SoloAutos en México y ChileAutos en el país trasandino. El proyecto finalmente llegó al país y la compañía oceánica anunció la adquisición del sitio DeMotores.com por la suma de 6 millones de dólares australianos (US$ 4,6 millones).

La plataforma argentina vendió el 100 por ciento de sus acciones a Carsales. DeMotores nació de la mano de DeRemate en el 2006 y con el tiempo se convirtió en uno de los principales sitios de intermediación para compra y venta de automóviles en el país. Según el sitio Financial Review, la empresa australiana considera atractivo al mercado nacional por su PBI per capita y por el volumen de transacciones que mueve la industria automotriz anualmente.

“Estaremos trabajando codo a codo con los concesionarios para articular el offline con el online. Tenemos un plan de acciones especialmente diseñado para consolidar la presencia de la plataforma en el interior del país”, afirmó en un comunicado oficial James Curtain, director de la compañía para Argentina y Chile. El ejecutivo desarrolló un road-show por Buenos Aires, Ma del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza para presentar la nueva imagen de la marca y explicar la estrategia de negocio.

En septiembre de 2009, Carsales salió a la Bolsa australiana (ASX) logrando una capitalización bursátil de 850 millones de dólares australianos – US$ 654 millones -. Actualmente, los títulos de la firma se intercambian a US$ 10,5 y en ocho años su valuación aumentó un 290 por ciento – US$ 2569 millones -. “Somos la plataforma líder en Australia, hemos crecido en Asia y ahora estamos convencidos de la importancia del negocio automotor en Argentina, por ello nos expandimos internamente”, explicaron desde la empresa.