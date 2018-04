Una casa de subastas recaudó US$ 400.000 al rematar las puertas de un mítico hotel de Nueva York

Las puertas del mítico Chelsea Hotel de Nueva York, que resguardaron los secretos de Bob Dylan, Leonard Cohen y Janis Joplin, Jimmy Hendrix o Jack Kerouac, fueron rematadas este jueves por más de US$ 400.000. Así lo indicaron las agencias AFP y NA, a partir de información dada a conocer por la casa de subastas Guernseys, encargada de llevar adelante el remate. Lo recaudado, se informó, será destinado a fines benéficos.

Fundado en 1884, el Chelsea Hotel ha sido durante años un símbolo de la ciudad de Nueva York. Decenas de talentosos músicos, escritores, actores y artistas residieron allí, y es por eso que pasó a ser considerado una suerte de emblema de la bohemia neoyorquina, primero, y monumento histórico, después. Uno de sus momentos más infames de la historia del emblemático hotel de Nueva York fue cuando el rockero punk Sid Vicious, de los Sex Pistols, fue acusado de matar allí a su novia Nancy Spungen, que fue encontrada apuñalada en la habitación que compartían.

En 2011, en una etapa de total decadencia, este refugio de artistas cerró sus puertas e ingresó en una etapa de renovación. Las 52 puertas subastadas el pasado jueves fueron recuperadas un año después, en 2012, por Jim Georgiou, un hombre que vivió en el reconocido hotel más de 10 años pero que pasó a vivir en la calle cuando ya no pudo pagar el alquiler. La mitad de lo recolectado en la subasta será para Georgiou, que ya no vive en la calle, y la otra mitad será donada a la organización City Harvest, que recolecta comida de restaurantes y la distribuye entre neoyorquinos de bajos recursos.

De acuerdo a AFP y NA, Guernseys aún calcula el monto total recaudado en la subasta, pero divulgó la cifra de las mayores ventas. Entre ellas, se destaca el remate de la puerta de la habitación que ocupó el músico y Nobel de Literatura 2016 Bob Dylan, que alcanzó el precio de US$ 125.000.

La puerta de la habitación en la que alguna vez se hospedaron Janis Joplin y Leonard Cohen, y que dio lugar a una canción de Cohen, se vendió en US$ 106.250. En tercer lugar, en términos de precios, quedó la puerta número 105, que ocupó Edie Sedgwick, modelo y musa de Andy Warhol, cosechó US$ 65.625.

Le siguieron la puerta de la habitación en la que se hospedó el escritor beatnik Jack Kerouac, autor de la novela “On the road”, se remató por US$ 37.500; las de las dos habitaciones que ocuparon Jimi Hendrix, Madonna e Isabella Rossellini (US$ 16.250 cada una); la de Joni Mitchell, autora de la canción “Chelsea mornings” (US$ 10.000); las de las habitaciones que ocuparon Bob Marley y Jackson Pollock (US$ 8750 cada una); y una puerta roja con un ojo pintado en ella, no atribuida a ningún artista, que se remató por US$ 12.500.