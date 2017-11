Un ex Lanús es el jugador que más camisetas vende en la liga de fútbol de EE.UU.

La llegada de David Beckham a Los Angeles Galaxy marcó la primera gran apuesta de marketing de la Major League Soccer (MLS), la liga estadounidense de fútbol. El astro británico no solo llegó al club por su gran técnica en el campo de juego sino por su poder para poner en marcha la gran usina de negocios que representa la venta de camisetas. A diez años de la llegada del ex Manchester United, hoy es Miguel Almirón, el futbolista paraguayo que brilló en Lanús y se destaca en Atlanta United, el más solicitado por los hinchas, según la tienda oficial de la MLS.

El mediocampista del equipo dirigido por Gerardo Martino es una de las sensaciones de la liga y supera en el ranking de venta de camisetas a figuras internacionales como David Villa, Bastan Schweinsteiger y Andrea Pirlo. Justamente es el jugador alemán, campeón del mundo en 2014 y actual figura de Chicago Fire, el que ocupa el segundo puesto. En tanto, completa el podio el venezolano Josef Martinez, compañero de plantilla de Almirón.

Los locales aparecen un poco más relegados en el ranking. Jordan Morris (4°) y Clint Dempsey (6°) de Seattle Sounders son los mejor posicionados. Mientras que sorprende que astros de la talla de Kaká (8°) y Pirlo (9°) no hayan ingresado al top 5, a diferencia de Villa, ex jugador de Barcelona y Valencia, que se quedó con el 5° puesto.

La lista tiene gran presencia argentina, ya que dentro de las 25 camisetas más vendidas hay tres que pertenecen a futbolistas de este país. Diego Valeri, uno de los argentinos mejor pagos de aquella liga, ostenta el 12° puesto, seguido de cerca por Héctor Villalba. El jugador surgido de San Lorenzo se quedó con el 15° puesto, mientras que la camiseta de su compañero Yamil Asad fue la 24° más solicitada. Según el store de la MLS, los precios de las camisetas con los nombres de los jugadores oscilan entre US$ 94,99 y US$ 149,99 las de manga corta, mientras que la de manga larga cuesta US$ 179,99.