Un cómic de La Mujer Maravilla se vendió por casi US$ 1 millón en eBay

Desde el estreno de la película, el fenómeno de la Mujer Maravilla no para de crecer. Según eBay en 2017 La Mujer Maravilla fue buscada 460.000 veces y hubo un fuerte aumento de ventas sus artículos, superando ya la totalidad de 2015.

Ahora, se suma la venta del All Star Comics #8 a US$ 936.223, la única copia de mayor calificación del único ejemplar existente con 75 años de antigüedad. Es la primera vez que un cómic con una protagonista femenina se acerca a una venta de US$ 1 millón, lo que lo convierte en el octavo cómic más caro de la historia. Además, otros dos cómics de la Mujer Maravilla calificados de alto rango se vendieron por cantidades de seis dígitos: Sensation Comics #1 (US$ 399.100) y Wonder Woman #1 (US$ 226.877,77). El vendedor, Darren Adams de Pristine Comics, ya había vendido Súperman Action Comics #1 en 2014 por US$ 3,2 millones.

La Mujer Maravilla apareció por primera vez en All Star Comics #8 en diciembre de 1941 y tuvo su debut en la portada de Sensation Comics #1 en enero de 1942. El primer cómic dedicado exclusivamente al personaje fue Wonder Woman #1, lanzado en julio de 1942. Estos tres libros constituyen el debut definitivo, la portada y la historia del origen de La Mujer Maravilla.