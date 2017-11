Un belga y un argentino venden “valijas con experiencias” y hoy facturan $ 60 millones

Las empresas que regalan “experiencias” ya dejaron de ser una novedad desde que empezaron a surgir en el país durante el nuevo milenio y pasaron a formar parte de una realidad usual en el mundo corporativo. A 10 años de su nacimiento, Valija Chica espera terminar 2017 con una facturación de $ 60 millones y planea invertir en 2018 para acercarse más al cliente particular, un segmento al cual este tipo de compañías todavía les cuesta acercarse, para finalmente expandirse y desembarcar en otros países de la región.

En el verano de 2000, el belga Wouter Van Landeghem viajó de vacaciones por Sudamérica luego de que un proyecto en el que trabajaba en su país natal pasara por un período de crisis. Junto a otros socios planeaban lanzar un sitio web para reservar experiencias, pero la burbuja de las puntocom truncó su sueño. El amor lo hizo echar raíces en el Río de la Plata y después de varios años, en Montevideo, decide volver con su familia a Buenos Aires con la idea de abrir en el país aquel proyecto que no había podido concretar en Bélgica.

Nahuel Filardi Sabin, cofundador de Valija Chica

“Sus antiguos socios habían continuado con la compañía –N.d.R.: Bongo, hoy parte de Smartbox Group– que en 2007 ya facturaba casi 170 millones de euros, pero la estaban vendiendo a capitales franceses”, recuerda Nahuel Filardi Sabin, socio de Van Landeghem en Valija Chica. Entonces, en lugar de abrir una sucursal de la empresa en la Argentina, un amigo en común conectó a ambos emprendedores para comenzar su propio proyecto en el país. “Yo venía del palo del turismo. Me contó la idea, me encantó y empezamos a trabajarlo”, afirma el cofundador de la empresa.

Con un especial foco en el sector corporativo, Valija Chica comenzó a operar en 2008 con una inversión inicial de US$ 30.000. Sin embargo, los números no acompañaban las expectativas. “Las ventas que esperábamos no se cumplieron, fueron años de visitar empresas, pero como había poco presupuesto por la crisis económica, la idea no prendía mucho”, señala. Todo cambió cuando en diciembre de 2009 un banco brasileño los contrató para realizar los regalos de cumpleaños de sus empleados a nivel país. “Ese proyecto nos quitó la estacionalidad tan marcada que tiene esta industria, nos ayudó a desarrollar experiencias en varias plazas y nos dio una base interesante”, detalla Filardi Sabin.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 700 clientes corporativos activos y experiencias en Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Tucumán y Córdoba. Cada “valija” incluye varias opciones para que el destinatario del regalo pueda elegir la que mejor se adapte a sus intereses. Dentro de las categorías los precios oscilan entre los $ 410, aquellos que reserven el desayuno, y $ 7900 para los que opten por una escapada para dos personas. “En el mercado de empresas trabajamos a medida para cada compañía, pero los que más se utilizan son las valijas gastronómicas. A veces se animan a las experiencias extremas, aunque no tanto. En el segmento para particulares se consumen mucho los desayunos, los spa y las actividades de aventura”, expresa el emprendedor. Hoy, Van Landeghem se encuentra más abocado a Beleg, un proyecto gastronómico que inició con Filardi Sabin que ya cuenta con dos sucursales.

Para Valija Chica, el segmento de clientes particulares es el principal mercado a desarrollar durante 2018. “Apuntamos a invertir en nuestro sitio web para que se convierta en nuestro principal canal de venta particular. El foco está puesto en el mundo digital”, afirma. Aunque no descarta abrir locales físicos, el emprendedor aseguró que no lo ven “como un proyecto que tenemos que hacer si o si, ya que es más por branding que por una cuestión de negocio”. Además, Filardi Sabin hace hincapié en que el próximo año es el elegido por la empresa para lanzarse regionalmente y que tienen como desafío sumar tres nuevas valijas a su catálogo que ya tiene más de 3.500 experiencias.

