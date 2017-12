Startup japonesa recauda US$ 90 millones para realizar campañas de marketing en la luna  

Las compañías japonesas se están preparando para poner un pie en la economía lunar apoyando a una startup local que planea desembarcar en la luna en 2020. Ispace Inc., ubicada en Tokyo, recaudó – según consigna Bloomberg- 10.2 billones de yenes (US$90 milliones) en una ronda de inversión por parte de algunas de la organizaciones más grandes de su país como Japan Airlines Co., la cadena televisiva Tokyo Broadcasting System Holdings Inc., el Banco de Desarrollo Japonés y el gobierno. Los fondos serán utilizados para enviar dos misiones a la luna en 2010 y 2021.

Takeshi Hakamada, CEO de Ispace explicó que la oportunidad de negocios inicial es el marketing, que incluye desde poner logos corporativos en la nave y desarrollar imágenes que puedan usarse en publicidad. Un aterrizaje exitoso permitiría a la compañía ofrecer lo que llama un "servicio de mapeo proyectado” que implica una especie de cartelera en la superficie de la luna en donde las compañías podrán tener sus logos con la tierra detrás.

Para 2021, Hakamada planea aterrizar con vehículos de exploración que buscaran agua, que puede ser transformada en combustible de hidrógeno lo que podría ser una forma de sostener el establecimiento lunar. Desde la compañía anticipan que para 2040, la luna tendrá unos 1000 residentes permanentes y alrededor de 10,000 visitantes y turistas realizando viajes lunares cada año.

Ispace obtuvo su inversión inicial gracias a Google’s Lunar Xprize, una competencia esponsoreada por Alphabet Inc. que dará un premio de US$20 millones a quien logre aterrizar y manejar una nave en la superficie de la luna. El concurso se estableció en 2007 con fecha de lanzamiento de la primera misión en 2012 pero la fecha se corrió varias veces debido a problemas técnicos y financieros de los participantes.

“Entre las rondas de inversión serie A, esta es una de las más grandes para Japón y la más grande globalmente en lo que refiere a emprendimientos espaciales”, dijo Hakamada.