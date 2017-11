Si Hasbro y Mattel se fusionan, controlarán un tercio del mercado de juguetes en EEUU

La compañía de juguetes estadounidense Hasbro le habría hecho una oferta de compra a su rival Mattel en los últimos meses, según publicó The Wall Street Journal. Si bien no trascendieron detalles de la operación, si existen algunos números: Hasbro, está valorada en más de US$ 11.000 millones y la dueña de la famosa Barbie, Mattel, en unos US$ 5.000 millones.

Durante 2017, mientras que las acciones de Hasbro subieron un 18%, las de Mattel, cayeron un 47% debido a bajas en las ventas. Un hecho determinante que afectó a ambas empresas fue el proceso de bancarrota que inició en septiembre la cadena de jugueterías Toys R Us, de la que son acreedoras: a Mattel se le debe más de US$135 millones y a Hasbro unos US$ 59 millones.

Ante los rumores de la operación el lunes 13 de noviembre, las acciones de Mattel subieran un 20%, la suba más alta desde 1980 y las acciones de Hasbro un 6%, según reportó Bloomberg. Esta no sería el primer intento de fusión de las empresas jugueteras. Una propuesta habría surgido hace más dos décadas, en 1996, y otra conversación habría tenido lugar hace dos años, según el WSJ.

Un obstáculo en las potenciales negociaciones entre las empresas sería el aspecto regulatorio, ya que si se fusionaran, la compañía pasaría a controlar un tercio del mercado de los juguetes en Estados Unidos. Sin embargo, especialistas aseguran que la fusión podría permitirse debido al delicado momento que atraviesan las empresas jugueteras cuyas ventas son absorbidas por los juegos tecnológicos.