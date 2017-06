Se busca CIO del año

Las empresas ponen cada año la vara aún más alta en materia de innovación, los responsables de sistemas de las compañías más importantes del país tienen la tarea de acompañar la transformación tecnológica para no quedarse atrás.

Por eso, Infotechnology vuelve a premiar al CIO que logró la gestión más destacada en los últimos 12 meses. En 2016 fue Gustavo Sabato de Molinos Río de la Plata quien recibió el galardón en el evento al que asistieron más de 500 personas. El ganador es elegido por sus pares y será presentado oficialmente en la 17° edición de este certamen que reúne a los referentes más importantes de la comunidad IT.

Los siguientes son los preseleccionados que compiten por el premio de CIO del año:

Sergio Mazzitello, CIO de Tarjeta Naranja

Como Director de Sistemas – CIO de Tarjeta Naranja (cargo que ocupa desde 2013), Sergio Mazzitello lidera un equipo de 300 personas y es responsable de un presupuesto de $ 450 millones (2016). Antes de se desempeñó en First Data y en Argencard. Entre sus principales logros del último año figuran la transformación, mediante un programa trianual, de la plataforma core, asegurando el procesamiento del futuro volumen del negocio. Se suma la implementación de una estrategia omnicanal, logrando que la plataforma de negocio del banco esté disponible en mobile, web, kioskos, IVR, sucursales, y para las entidades externas. Su equipo desarrolló un CRM propio para la atención del cliente. A ello se agregan el primer caso de éxito de implementación de una plataforma híbrida de procesamiento en la nube a través de servicios Bluemix, presentado en Interconnect 2017 en Las Vegas. Otro es la consolidación de la nube privada de la empresa a través de Data Centers en modalidad activo/activo y de la virtualización completa de la infraestructura. El ejecutivo es licenciado en Análisis de Sistemas (UBA) y cuenta con un MBA que realizó en el Instituto para el desarrollo Empresarial Argentino (IDEA).

Silvana Lanari, CIO de Farmacity

Licenciada en Sistemas con especialidad en Administración, por la Universidad Kennedy, cuenta con un MBA (Universidad de Buenos Aires). Desde mayo de 2016, es CIO de Farmacity donde lidera un equipo de 100 personas; antes había hecho lo propio en Frávega. Entre los principales logros generados desde su llegada, destacan el giro en la cultura IT de la empresa: implementó, por ejemplo, un sistema de tercerización de impresión y mantenimiento de tickets y llevó más servicios a la nube, como un nuevo portal de proveedores y eligió Success Factors como plataforma en la nube de RRHH. Otra fue la definición del área de Arquitectura (visión Togaf), además de la infraestructura y mudanza del Data Center. Se suman la revisión y clasificación de aplicaciones y/o plataformas que impactan en las áreas de Logística (almacén, manipuleo, preparación, distribución y entrega) y Clientes (conocimiento de los clientes y reclamos).

Miguel Ángel Bilello, CIO de Banco Santander

Ingeniero Electrónico y en Sistemas por la UBA, con un posgrado en Organización y Dirección Empresaria, Bilello es actualmente docente en la UBA y en la USAL y se desempeña como CIO de Banco Santander Rio desde el año 2008, cuando llegó desde la gerencia de Desarrollo, Homologación e Ingeniería de Software de la entidad. Entre sus principales logros del último año figuran la integración de sistemas de la red minorista de CitiBank, que implicó sumar una cartera de 500.000 nuevos clientes y 70 sucursales. Dentro del proceso de integración tecnológica se cumplió el primer hito que fue la toma de control el 1 de abril, integrando la operación de ambas entidades. Ello implicó el desarrollo de los procesos de integración en ambos bancos, la interconexión de las sucursales y edificios centrales así como también la preparación de la capacidad requerida para soportar la nueva operación y el gobierno de la etapa de transición pre-vuelco. Otras implementaciones incluyen una herramienta comercial soportada por un CRM que asegura la visión 360º grados del cliente para ofrecerle los productos y servicios adecuados, en el momento y canal oportuno.

Claudia Tejedor, CIO / CTO de La Nación

Licenciada en Computación, Claudia Tejedor cuenta con una maestría en Dirección de Sistemas (USAL / State University of New York) y es auditora Internacional en Sistemas (CISA). Antes de su trabajó actual se desempeñó en empresas como Claro y PwC. Desde su posición actual, entre sus logros figuran la implementación de una nueva herramienta de Campaign Manager Corporativo (Responsys), mejorando significativamente las tasas de conversión de las diferentes campañas del Negocio y el rediseñó la estrategia de arquitectura e infraestructura fortaleciendo las migraciones a la Nube y las soluciones en modalidad SaaS , en el marco de la activa participación en la Transformación Digital del Negocio. Además lideró la creación del área de Inteligencia y Big Data. Junto a los científicos de datos desarrolló una serie de modelos predictivos para fortalecer los procesos de personalización, segmentación y fidelización de audiencias. Se suman el rediseño del Sistema de Club La Nación con foco en los procesos de autogestión y obtención de eficiencia en la operación y la migración a Microsoft Office 365 en el marco de una estrategia de eficiencia operativa y de reducción de costos.

Guillemo Calabrese, gerente de Tecnología de Red Link

Guillermo Calabrese es Ingeniero en Sistemas (UAI). Entre sus estudios de posgrado realizó una Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica en el ITBA (y EOI de Madrid), un Posgrado de Desarrollo Directivo (PDD, IAE Business School) y certificaciones en Tecnología, Operaciones y Cadena de Valor (MIT, Massachusetts Institute of Technology Sloan School en Boston, USA). Entre sus últimos logros destacan la puesta en marcha de un nuevo Data Center de última generación, el inició del proceso para distribuir cada componente que exista dentro de él, en forma virtual. Esto es lo que se denomina Software Defined DataCenter ó SDDC. En varias etapas: Delivery (entrega del servicio, como nube interna o externa), Autoprovisioning (que el usuario final pueda aprovisionarse del servicio tecnológico sin necesidad de un Administrador de plataforma) Virtual Networking, Automatización y Orquestación (coordinación de múltiples servicios, expuestos como uno solo). Además, lideró el proyecto con el armado de una nube interna para proveer servicios a las distintas gerencias y luego, continuó en etapas para poder dar el mismo servicio en forma externa.

Ana Carllinni, CIO de MetLife

Es Chief Information Officer de Metlife Argentina, cargo que ocupa desde abril 2015. Antes se desempeñó como COO y CIO en Zurich. En su carrera académica se recibió de Contadora Pública Nacional y Licenciada en Administración de Empresas (UBA). La ejecutiva cuenta con un MBA por Universidad de San Andrés. Entre sus más recientes logros destacan la migración del Data Center de la Argentina y Uruguay al Global Data Center en EE.UU., que incluye migración tecnológica en forma remota (+4000 instrucciones documentadas para la migración remota de 120 servidores y 57 aplicaciones, ejecutada en 3 olas de migración), y planificación, armado y ejecución de +460 casos de prueba funcionales para cada ola de migración. Se agregan la obtención de la certificación PCI para MetLife Argentina y Uruguay. Por la cantidad de transacciones con tarjeta de crédito que superan el millón mensuales se trató de una certificación Level 1 con la exigencia de cumplimiento de 400 controles para la certificación. Hoy, lidera el proyecto de implementación de Salesforce como piloto en América latina y la reorganización del área para enfocarla en el cliente, con separación del área de Soporte a Producción, entre otros.

Pablo D´Amico, jefe de IT e Innovación de Bayer

El ejecutivo es responsable de un equipo de más de 40 profesionales para la región y los mercados Cono Sur. Cuenta con diversos posgrados en ITBA, PMI, entre otros, y con un MBA por la Universidad de Buenos Aires además de ser Licenciado en Sistema de Información por la misma entidad. Entre sus logros como CIO más recientes, posición a la accedió en 2013, figura la integración de dos semilleros y una empresa de biológicos a ERP SAP (todos los módulos incluso producción). Se suma la implementación de la plataforma Tableau para análisis de ventas y de mercado. A ello, agregó la puesta en marcha la plataforma de Digital Farming Instacrops en R&D y clientes de CropScience de Argentina. Chile y Uruguay y la herramienta educativa Pokemon Crop en realidad aumentada y virtual para enseñar a empleados y clientes a aplicar buenas prácticas de agro o la renovación de la plataforma mobile de Business Intelligence para análisis de ventas y mercado.

Sandra Boidi, IT Director, Concepto y Calidad en Randstad Argentina

Es Ingeniera en Sistemas por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con un MBA por el IAE Business School, entre otros posgrados. Con una carrera de más de 20 años es hoy IT Director de Randstad Argentina, Chile y Uruguay. Antes trabajó en organizaciones como la Municipalidad de Rosario. En su actual posición, lidera el proyecto de transformación a AWS para Randstad Argentina, en el cual se migrarán todas las aplicaciones a cloud. Entre sus más recientes logros figuran la migración completa a las plataformas de Google, desde correo hasta todas las herramientas de escritorio, la integración de la plataforma Elasticsearch como motor de búsqueda textual a los sistemas de matching de la empresa para la búsqueda de candidatos, y que prevé concluir en 2018. Se suman la modernización de la plataforma de BI de la compañía para todas sus líneas de negocio y la implementación de firma digital en procesos de gestión comercial en el marco de una iniciativa de digitalización y despapelización de oficinas. Además, impulsó la migración completa de las aplicaciones e infraestructura de Randstad Chile a un entorno 100x100 cloud (AWS) con nodo en San Pablo (Brasil) y de Randstad México con nodo en North Virginia (USA).

Daniel Luna CIO del Hospital Italiano

Médico especialista en Medicina Interna y candidato a magíster en Ingeniería de Sistemas de Información (Universidad Tecnológica Nacional) y al doctorado en Ingeniería Informática (ITBA), está a cargo del Departamento de Informática en Salud del hospital desde 2010, donde lidera un equipo de más de 140 profesionales. En el último año su área impulsó Certificación internacional de la Health Information Managment System Society (HIMSS) en su modelo Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) para los sistemas clínicos de la institución, alcanzando el nivel 6. Para fines del corriente año espera la certificación nivel 7. El modelo contempla del nivel 0 (sin informatización) al nivel 7 (hospital sin papeles), siendo reconocido como uno de los sistemas de desarrollo in-house más completos y con características remarcables. Para lograr el nivel 7, se está implementando el proceso de barcoding a pie de cama para la administración de medicamentos con dispositivos móviles utilizados por el personal de enfermería. El segundo logro más importante fue la habilitación de un segundo data center que asegura alta disponibilidad y disaster recovery, reforzando la infraestructura así como los procesos de contingencia.

Jorge Civano, director de Tecnología y Procesos de Paraná Seguros

Licenciado en Sistemas por Centro de Altos Estudios de Ciencias Exactas (CAECE), Jorge Civano es director de Tecnología y Procesos en Paraná Seguros – Grupo Paraná. Antes fue gerente de Sistemas y Tecnología de Orígenes Seguros de Vida y Orígenes Seguros de Retiro. Se desempeñó como subgerente General de Operaciones y Sistemas en el Banco de Corrientes, implementando la aplicación Core de Negocios, basado en Bantotal, en un período de 11 meses. Civano es creador y fundador de la Dirección de Informática del Ministerio de Economía de la Provincia de Tucumán, hoy referente informático para el NOA. Además fue gerente de Sistemas de dos entidades financieras y 1 AFJP (Nación). En ese camino, Civano lideró la dirección e implementación de core bancario en más de 15 entidades financieras del país y del exterior. Sus logros más recientes incluyen la implementación del Proyecto Paraná24hs, que habilitó la implementación de servicios web a asegurados acoplado al Centro Integral de Servicios. Se suma el Proyecto Granizo24hs, basado en la marca Terogranizo, herramienta para el agro, que permite el monitoreo de información agro meteorológica. de los campos seleccionados por web, alertando con app al celular/web las novedades pre y post eventos meteorológicos.