Ryan Reynolds invierte en gin luego del éxito de George Clooney con el tequila

El actor Ryan Reynolds, decidió seguir el camino de su colega George Clooney y dar los primeros pasos en el negocio del alcohol. Según cuenta Bloomberg, el actor de “Deadpool” invirtió en Aviation Gin, perteneciente al grupo Davos Brands.

El año pasado Clooney vendió su companía de tequila Casamigos a Diageo -actuales dueños de Johnnie Walker y Smirnoff por US$ 1000 millones, demostrando lo que involucrar a una celebrity puede impactar en una marca. El músico Drake también tiene su propio Whisky, Virginia Black y ya vendió 60.000 botellas a US$ 40 cada una desde su fundación en 2016. Otros ejemplos similares son el caso de Weight Watchers International Inc. cuyo valor se quintuplicó luego de que Oprah Winfrey se volviera inversora y embajadora de la marca en 2015 y el caso de Blaze Pizza, una compañía poco conocida hasta que LeBron James compro acciones allí.

Pero el gin podría ser un negocio más complejo que el tequila - que tuvo grandes movimientos los últimos meses- ya que el volumen de consume de gin en EEUU bajó el último año un 0.6% y las ganancias subieron un 2.2% mientras que el consumo de tequila subió un 8.5% y las ganancias crecieron un 9.9%.

Según Davos Brands, Reynolds tendrá un rol active en el negocio. Sin embargo, cuando Bloomberg escribió por mail a Reynolds en busca de un comentario, la respuesta automática que volvió por mail fue: “No sé de quien fue la idea de permitirme ingresar en el negocio del gin pero puedo asegurar que hay personas más inteligentes y razonables a cargo”.