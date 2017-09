Rusia 2018: cuánto costarán las entradas para el Mundial y cuándo se podrán comprar

Pese a que sólo ocho selecciones nacionales han logrado asegurar hasta ahora su lugar en el próximo mundial de fútbol, Rusia 2018 comenzará a vivirse esta semana en todo el planeta. Es que la FIFA confirmó que la venta de entradas para el torneo comenzará este jueves 14 de septiembre desde las 12 del mediodía de Moscú (6 de la mañana en Argentina).

De acuerdo a la información publicada en FIFA.com, los precios de las entradas oscilaran entre los US$ 105 y los US$ 1100. Estos valores, sin embargo, disminuyen para ciudadanos del país anfitrión.

Para el partido inaugural, a disputarse el próximo 14 de junio, los tickets tendrán un valor mínimo de US$ 220 y máximo de US$ 550. Mientras que los precios para el resto de los partidos que conformarán la Fase de Grupos comenzarán en US$ 105 y alcanzarán los US$ 210.

Para los octavos de final, las entradas irán desde los US$ 115 hasta los US$ 245. Los tickets para los partidos correspondientes a los cuartos de final estarán disponibles desde los US$ 175 y llegarán hasta los US$ 365. Mientras que los precios para presenciar cada uno de los dos encuentros de semifinales oscilarán entre US$ 285 y US$ 750. El partido por el tercer y cuarto puesto, por su parte, tendrá tickets cuyo valor mínimo será US$ 175, y máximo de US$ 365.

Por último, los simpatizantes que pretendan decir presente en la Final de Rusia 2018 tendrán que desembolsar un mínimo de US$ 455. Mientras que la entrada más cara para el partido que definirá al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2018 tendrá un valor de US$ 1100.

El comunicado difundido por la FIFA reveló, además, que la venta de entradas se distribuirá en tres fases.

La primera fase tendrá dos etapas. La primera comenzará este jueves 14 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 12 de octubre. Sin embargo, la entidad aclaró en dicho texto que “hacer los pedidos el primer día, el último, o en cualquier momento en medio de esta etapa no influye lo más mínimo, ya que todos tienen las mismas posibilidades de ser atendidos”. La segunda etapa de esta primera fase se extenderá entre el 16 y el 28 de noviembre. Allí sí las entradas serán adjudicadas por orden de solicitud.

La segunda fase también se dividirá en dos etapas. La primera, con sorteo por selección aleatoria, se extenderá desde el 5 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018. Mientras que la segunda, que atenderá al orden de recepción de los pedidos, irá del 13 de marzo al 3 de abril de 2018.

Por su parte, la fase de ventas de última hora tendrá lugar entre el 18 de abril y el 15 de julio de 2018, día en el que se disputará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2018.

T Tomás Carrió